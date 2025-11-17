ETV Bharat / state

नोएडा के सेक्टर-18 में लगी भीषण आग, 5वीं मंजिल तक पहुंची लपटें; फायर ब्रिगेड ने ऐसे पाया काबू

नोएडा सेक्टर 18 स्थित कृष्णा प्लाज़ा में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग.

आग की चपेट में नोएडा की मार्केट
आग की चपेट में नोएडा की मार्केट (ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 17, 2025 at 10:26 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-18 के प्रमुख व व्यस्त व्यावसायिक परिसर कृष्णा प्लाज़ा में सोमवार तड़के एक बार फिर भीषण आग लगने की घटना सामने आई. पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. घटना सुबह 3 बजे के बाद की बताई गई है.

नोएडा के सीएफओ प्रदीप चौबे के अनुसार, उन्हें 3 बजकर 20 मिनट पर आग लगने की बड़ी घटना की सूचना दी गई. प्लाजा के बाहरी हिस्से में बने बड़े रेस्टोरेंटों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हुए शॉर्ट सर्किट से आग भड़की. देखते ही देखते आग शाफ्ट के माध्यम से तेजी से फैलते हुए पांचवें मंजिल तक पहुंच गई. आग की लपटें कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले चुकी थीं. मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों को त्वरित रूप से लगाया गया. कई घंटों तक चले अभियान के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू किया जा सका.

शॉर्ट सर्किट से आग भड़की

बताया जा रहा है कि आग लगने के समय पूरी बिल्डिंग बंद थी, जिसके चलते अंदर प्रवेश करना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बिल्डिंग का शटर काटकर भीतर प्रवेश किया और आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू की. राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, हालांकि लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. फायर टीम द्वारा पूरे परिसर की वेंटिलेशन व कूलिंग प्रक्रिया भी पूरी की गई है, ताकि आग दोबारा न भड़के.

वहीं, पुलिस और फायर विभाग ने बताया कि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है, और प्लाज़ा प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है.

इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस पर गंभीर सवाल

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी इसी कृष्णा प्लाज़ा में भीषण आग लगी थी, जिसमें लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदकर बाहर निकलना पड़ा था. उस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया था और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े किए थे. इसके बावजूद परिसर में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितनी प्रभावी कार्रवाई हुई, यह सवाल फिर से उठ रहा है. इस बार भी हादसे के बाद बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. बार-बार आग लगने की घटनाएं यह बताती हैं कि प्रबंधन और संबंधित एजेंसियों को इमारत की सुरक्षा व्यवस्था की फिर से व्यापक जांच करनी चाहिए.

FIRE IN KRISHNA PLAZA
FIRE INCIDENT IN NOIDA
नोएडा सेक्टर 18 में लगी आग
FIRE BROKE OUT IN NOIDA

