धनतेरस के दिन दुर्ग के फोम फैक्ट्री में भीषण आग, 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी
फैक्ट्री में रखे माल के साथ कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई है. कोमेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 12:29 PM IST
दुर्ग: जामुल थाना क्षेत्र में एक गद्दा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है.
आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम
जामुल थाना क्षेत्र के करुणा अस्पताल के पीछे स्थित जगदंबा गद्दा और फोम से बने फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. देखते देखते आग ने भीषण रूप ले लिया. आग की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई. आग बुझाने के लिए जिला दमकल विभाग, बीएसपी के दमकल और जामुल से दमकल गाड़िया बुलाई गई है. कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. आग बुझाने के लिए फायर की टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा रहा है. आग बुझाने के लिए फैक्ट्री के पीछे की दीवार को तोड़कर भी आग पर काबू करने का प्रयाय किया जा रहा है.
|जगदंबा गद्दा और फोम फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची. 3 से 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है.जल्द ही आग पर कंट्रोल कर लिया जाएगा. नुकसान का आकलन अभी नहीं हो पाया है. फोम का गद्दा बनाने का काम किया जा रहा था- प्रशांत पैकरा, सीएसपी, छावनी
भारी नुकसान की आशंका
इस घटना से फैक्ट्री के अंदर रखा माल, 2 से 3 फोर व्हीलर आग की चपेट में आ गई है. आग से फैक्ट्री संचालक को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. हालांकि नुकसान का अभी आकलन नहीं हो सका है. आग लगने का कारण भी पता नहीं चल पाया है. आग बुझने के बाद पूरा मामला स्पष्ट होगा.
Happy Diwali 2026: दिवाली पर धमतरी पुलिस और फायर ब्रिगेड अलर्ट, भीड़ और जाम से निपटने सड़क पर उतरे अधिकारी, पटाखा दुकानों का निरीक्षण
दीपावली 2026: धमतरी में अवैध पटाखों और शराब कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, लाखों के पटाखे जब्त
कोरबा सड़क हादसे पर फूटा जनाक्रोश: इरकॉन पर लापरवाही का आरोप, FIR नहीं होने पर रेलमार्ग ठप करने की चेतावनी