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फाइबर फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड, वेस्ट मटेरियल में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर समय रहते पाया काबू.

Fire Broke out at Fiber Factory in Nalagarh
सोलन में फाइबर फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 9:26 PM IST

3 Min Read
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सोलन: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ के सैनी माजरा में शनिवार को फाइबर पैनल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. अग्निकांड ने पूरे इलाके को काले धुएं की चपेट में ले लिया. कंपनी में काम चल रहा था, तभी फैक्ट्री की पिछली साइड में रखे वेस्ट मटेरियल (फाइबर स्क्रैप) में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया और पूरा क्षेत्र घने काले धुएं से ढक गया. धुआं इतना घना था कि आसपास के लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगी, आंखों में जलन हुई और कई लोग घबराहट में घरों से बाहर निकल आए.

नालागढ़ में भीषण अग्निकांड

आग लगने के बाद स्थानीय लोग खुद घरों से बाहर निकल गए. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत की बात यह रही कि कंपनी प्रबंधन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास के घरों और खेतों तक धुआं फैल गया.

सोलन में फाइबर फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड (ETV Bharat)

वेस्ट मटेरियल में आग लगने से मचा हड़कंप

कमांडेंट होम गार्ड सोलन संतोष शर्मा ने बताया कि, "शनिवार 14 मार्च को इंडस्ट्रियल एरिया नालागढ़ के मंझोली में स्क्रैप वेस्ट मटेरियल में आग लगने का मामला सामने आया था जो कि फायर स्टेशन से करीब 9 किलोमीटर था. सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई थी. स्क्रैप वेस्ट में लगी आग से लगभग 10,000 रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 50 लाख रुपए की संपत्ति बचाई गई. कोई हताहत नहीं हुआ है. फायर टीम में 7 सदस्य थे और दो फायर वाहन भेजे गए थे."

दमकल विभाग ने आग पर समय रहते पाया काबू

स्थानीय निवासी सुरेश ने बताया कि, कंपनी पहले भी इसी तरह बिना किसी अनुमति के वेस्ट मटेरियल को फैक्ट्री के खुले गोदाम में जला देती है. ऐसा कई बार हो चुका है, जिससे इलाके में प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं. लोग सांस की बीमारियों, आंखों में जलन और बच्चों में खांसी जैसी शिकायतें कर रहे हैं.

Fire Broke out at Fiber Factory in Nalagarh
फाइबर फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप

वहीं, प्रभावित स्थानीय निवासियों ने कहा कि यह आग लगातार हो रही लापरवाही का नतीजा है. कंपनी वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं करती, बल्कि जलाकर समस्या खत्म करने की कोशिश करती है. उन्होंने पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य अधिकारियों से मांग की है कि कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. वेस्ट मटेरियल को जलाने पर रोक लगाई जाए और इसे ठोस कचरा प्रबंधन के तहत उचित स्थान पर भेजा जाए.

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नालागढ़ फाइबर फैक्ट्री में आग
FIRE IN FIBER FACTORY IN NALAGARH

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