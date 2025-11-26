ETV Bharat / state

EV के शोरूम में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा बाइक व स्कूटर जलकर हुए राख

EV के शोरूम में लगी भीषण आग ( सौजन्य - अग्निशमन विभाग )

कोटा : शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके के 80 फीट रोड पर बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में भीषण आग लग गई. इस आग के चलते 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर व बाइक व अन्य सामान जलकर राख हो गए. सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया है. मौके पर पहुंची चार दमकल ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है. नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि आग की सूचना सुबह 7:20 बजे लगी थी. इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी, जिसके बाद फायर विभाग को सूचना मिली. तत्काल इस मामले में कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी और श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन से दमकल गाड़ियों को रवाना कर दिया गया. एक साथ पहुंची चार फायर ब्रिगेड ने आग पर एक घंटे में काबू पा लिया. सुबह 8:30 बजे तक आग पूरी तरह से खत्म हो गई. पढ़ें. बड़ा हादसा : चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर जिंदा जला