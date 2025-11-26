ETV Bharat / state

EV के शोरूम में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा बाइक व स्कूटर जलकर हुए राख

कोटा में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में आग लगने से बडा नुकसान हुआ है.

EV के शोरूम में लगी भीषण आग
EV के शोरूम में लगी भीषण आग (सौजन्य - अग्निशमन विभाग)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025 at 9:26 AM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 9:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके के 80 फीट रोड पर बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में भीषण आग लग गई. इस आग के चलते 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर व बाइक व अन्य सामान जलकर राख हो गए. सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया है. मौके पर पहुंची चार दमकल ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है.

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि आग की सूचना सुबह 7:20 बजे लगी थी. इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी, जिसके बाद फायर विभाग को सूचना मिली. तत्काल इस मामले में कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी और श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन से दमकल गाड़ियों को रवाना कर दिया गया. एक साथ पहुंची चार फायर ब्रिगेड ने आग पर एक घंटे में काबू पा लिया. सुबह 8:30 बजे तक आग पूरी तरह से खत्म हो गई.

पढ़ें. बड़ा हादसा : चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर जिंदा जला

EV के शोरूम में लगी भीषण आग (सौजन्य - अग्निशमन विभाग)

इस शोरूम में करीब 50 से 60 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक व स्कूटर खड़े थे. सभी आग की चपेट में आ गए. शोरूम में रखे हुए अधिकांश सामान जलकर राख हो गए. इस मामले में प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के जरिए लगी है. आगे पूरी कार्रवाई की जा रही है. फायर एनओसी से लेकर सभी दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं. इसके अलावा फायर फाइटिंग की क्या व्यवस्था थी इस मामले में भी जांच की जाएगी.

बाइक व स्कूटर जलकर हुए राख
बाइक व स्कूटर जलकर हुए राख (सौजन्य - अग्निशमन विभाग)

राकेश व्यास ने बताया कि यह शोरूम करीब 2000 स्क्वायर फीट एरिया में दो मंजिला बना हुआ है, जिसमें भूतल पर शोरूम को विजय कुमावत संचालित करते हैं. शोरूम में अलग-अलग जगह पर वाहन रखे थे. आग शोरूम के अंदर ही लगी और धीरे-धीरे पूरे शोरूम को चपेट में ले लिया. जब बाहर धुआं निकला तब स्थानीय लोगों व राहगीरों ने इसे देखा. एहतियातन पुलिस ने 80 फीट रोड पर कुछ देर यातायात को भी बंद रखा. इस शोरूम के ऊपर की तरफ जिम है, जिसमें नुकसान नहीं हुआ है. दमकल समय पर पहुंच गई थी, इसलिए आग पर काबू पा लिया गया है.

Last Updated : November 26, 2025 at 9:36 AM IST

TAGGED:

FIRE BROKE OUT AT EV SHOWROOM
EV के शोरूम में आग
FIRE INCIDENT IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.