EV के शोरूम में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा बाइक व स्कूटर जलकर हुए राख
कोटा में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में आग लगने से बडा नुकसान हुआ है.
Published : November 26, 2025 at 9:26 AM IST|
Updated : November 26, 2025 at 9:36 AM IST
कोटा : शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके के 80 फीट रोड पर बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में भीषण आग लग गई. इस आग के चलते 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर व बाइक व अन्य सामान जलकर राख हो गए. सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया है. मौके पर पहुंची चार दमकल ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है.
नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि आग की सूचना सुबह 7:20 बजे लगी थी. इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी, जिसके बाद फायर विभाग को सूचना मिली. तत्काल इस मामले में कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी और श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन से दमकल गाड़ियों को रवाना कर दिया गया. एक साथ पहुंची चार फायर ब्रिगेड ने आग पर एक घंटे में काबू पा लिया. सुबह 8:30 बजे तक आग पूरी तरह से खत्म हो गई.
इस शोरूम में करीब 50 से 60 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक व स्कूटर खड़े थे. सभी आग की चपेट में आ गए. शोरूम में रखे हुए अधिकांश सामान जलकर राख हो गए. इस मामले में प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के जरिए लगी है. आगे पूरी कार्रवाई की जा रही है. फायर एनओसी से लेकर सभी दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं. इसके अलावा फायर फाइटिंग की क्या व्यवस्था थी इस मामले में भी जांच की जाएगी.
राकेश व्यास ने बताया कि यह शोरूम करीब 2000 स्क्वायर फीट एरिया में दो मंजिला बना हुआ है, जिसमें भूतल पर शोरूम को विजय कुमावत संचालित करते हैं. शोरूम में अलग-अलग जगह पर वाहन रखे थे. आग शोरूम के अंदर ही लगी और धीरे-धीरे पूरे शोरूम को चपेट में ले लिया. जब बाहर धुआं निकला तब स्थानीय लोगों व राहगीरों ने इसे देखा. एहतियातन पुलिस ने 80 फीट रोड पर कुछ देर यातायात को भी बंद रखा. इस शोरूम के ऊपर की तरफ जिम है, जिसमें नुकसान नहीं हुआ है. दमकल समय पर पहुंच गई थी, इसलिए आग पर काबू पा लिया गया है.