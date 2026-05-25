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गाजियाबाद के लाल कुआं स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, राहत एवं बचाव कार्य जारी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में सोमवार दोपहर लाल कुआं स्थित बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां स्थित इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. कंपनी बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, OEM और ODM का निर्माण करती है. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया.

मशीन से भड़की चिंगारी: कंपनी के कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 3:45 बजे फैक्ट्री के एक हिस्से में चल रही एक मशीन से अचानक आग निकलने लगी. जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग तेजी से पूरी यूनिट में फैल गई. फैक्ट्री के भीतर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व प्लास्टिक का सामान मौजूद होने के कारण तेजी से आग फैली. फैक्ट्री के भीतर रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में छोटे-छोटे कई ब्लास्ट (धमाके) भी हुए, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया.

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की फैक्ट्री में लगी आग (ETV Bharat)

तत्परता से बची कर्मचारियों की जान: ये फैक्ट्री काफी बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है, जहां अलग-अलग क्षेत्र में करीब साढ़े तीन हजार लोग काम करते हैं. जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस क्षेत्र में लगभग 400 से 500 कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद थे. मशीन में आग की भनक लगते ही कंपनी प्रबंधन और सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाई और भगदड़ की स्थिति बनने से पहले ही 400-500 कर्मचारियों को सुरक्षित तरीके से परिसर से बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद तुरंत पूरी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया. गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने पुष्टि की है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है.

नोएडा से भी बुलाई गई दमकल की गाड़ियां: गाजियाबाद फायर डिपार्टमेंट को सोमवार दोपहर करीब 4:06 बजे इस घटना की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही सबसे पहले गाजियाबाद के कोतवाली फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. हालांकि, आग की भयावह स्थिति और विकराल रूप को देखते हुए तुरंत अन्य स्टेशनों और पड़ोसी जिले नोएडा, हापुड़ और बुलंदशहर से भी दमकल की गाड़ियां मंगवानी पड़ीं. दो दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां और दर्जनों दमकलकर्मी कड़ी मशक्कत से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं.