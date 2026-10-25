कोटपूतली में धानुका कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां जुटी आग बुझाने में

कोटपूतली में धानुका कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां जुटी आग बुझाने में
कंपनी में आग किस कारण लगी, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.
Published : October 25, 2026 at 10:32 AM IST
कोटपूतली-बहरोड : जिले के केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित धानुका कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. आग की लपटें उठने के बाद कंपनी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात पर नजर बनाए हुए हैं.
जानकारी के अनुसार, केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित धानुका कंपनी में रविवार सुबह आग लग गई. कंपनी में जैविक खाद और कृषि में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का निर्माण किया जाता है. औद्योगिक इकाई में अचानक आग लगने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में भी हलचल मच गई. आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद आधा दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.
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दमकलकर्मी मेघराज ने बताया कि सुबह 9 बजे के करीब कंट्रोल रूम से फोन के जरिए सूचना मिली कि कोटपूतली के केशवाना औधोगिक क्षेत्र में बनी धानुका कंपनी में आग लगी है. इस पर नीमराणा, बहरोड, सोतानाला, कोटपूतली से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई. आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. आग बुझाने के दौरान स्थिति पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.
आग लगने के कारणों का पता नहीं : कंपनी में आग किस कारण लगी, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा. कंपनी में तैयार होने वाले जैविक खाद और कृषि दवाइयों के कारण आग की स्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है.
फिलहाल, दमकल विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं. प्रशासन की ओर से भी घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है.