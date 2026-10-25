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कोटपूतली में धानुका कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां जुटी आग बुझाने में

धानुका कंपनी में लगी भीषण आग ( ETV Bharat Kotputli )

कोटपूतली-बहरोड : जिले के केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित धानुका कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. आग की लपटें उठने के बाद कंपनी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

जानकारी के अनुसार, केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित धानुका कंपनी में रविवार सुबह आग लग गई. कंपनी में जैविक खाद और कृषि में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का निर्माण किया जाता है. औद्योगिक इकाई में अचानक आग लगने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में भी हलचल मच गई. आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद आधा दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.