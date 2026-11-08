हिसार के साइकिल स्टोर में भीषण आग, दमकल की चार गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू
Fire at Hisar Cycle Store: हिसार में फिनेटस एवं साइकिल स्टोर में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. सारा सामान जलकर राख.
Published : November 8, 2026 at 1:05 PM IST
हिसार: शहर के व्यस्त पारिजात चौक स्थित सिटी फिनेटस एवं साइकिल स्टोर में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने शोरूम के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची-ऊंची लपटें देखकर आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग और दुकान मालिक को दी गई.
हिसार में साइकिल स्टोर में आग: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. आग की भयावहता को देखते हुए बाद में दो और दमकल गाड़ियों को बुलाया गया. कुल चार दमकल गाड़ियों के कर्मचारियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
बाल-बाल बचे 15 लोग: इस घटना के दौरान सबसे राहत की बात यह रही कि साइकिल स्टोर के ऊपर बने होटल में ठहरे करीब 15 लोग आग की चपेट में आने से पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए. होटल को भी एहतियात के तौर पर खाली करवा लिया गया.
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साइकिल और इलेक्ट्रिक सामान जलकर राख: शोरूम मालिक निशांत के अनुसार, दुकान के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में बड़ी संख्या में महंगी साइकिलें और बच्चों के इलेक्ट्रिक व्हीकल रखे हुए थे. शोरूम में काफी महंगा सामान मौजूद था, जो आग की भेंट चढ़ गया. उन्होंने बताया कि आग से भारी नुकसान होने की आशंका है. फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
दमकल की दो गाड़ियों ने पाया आग पर काबू: दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि आग काफी तेज थी. शुरुआत में दो गाड़ियां भेजी गई थीं, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए दो अन्य गाड़ियां भी मौके पर बुलानी पड़ीं. सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई. फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है. संबंधित विभागों की ओर से मामले की जांच की जा रही है.
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