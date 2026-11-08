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हिसार के साइकिल स्टोर में भीषण आग, दमकल की चार गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू

Fire at Hisar Cycle Store ( ETV Bharat )

हिसार: शहर के व्यस्त पारिजात चौक स्थित सिटी फिनेटस एवं साइकिल स्टोर में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने शोरूम के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची-ऊंची लपटें देखकर आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग और दुकान मालिक को दी गई.

हिसार में साइकिल स्टोर में आग: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. आग की भयावहता को देखते हुए बाद में दो और दमकल गाड़ियों को बुलाया गया. कुल चार दमकल गाड़ियों के कर्मचारियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.