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फरीदाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, आस-पास की तीन दुकानें भी जलकर राख

FIRE INCIDENT IN FARIDABAD ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: शहर की एक नंबर मार्केट में बुधवार रात करीब 10:45 बजे कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि लपटें तीसरी मंजिल तक पहुंच गईं. देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में कुल चार दुकानों में रखा कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की पांच से छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

फरीदाबाद में कपड़ों की दुकान में लगी आग: वार्ड नंबर-13 के पार्षद हरिकिशन गिरोटी ने बताया कि सबसे पहले फेसीनो नाम की कपड़े की दुकान में आग लगी थी. स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि उस समय मार्केट में बिजली नहीं थी. अचानक बिजली आने के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.