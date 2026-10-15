फरीदाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, आस-पास की तीन दुकानें भी जलकर राख
फरीदाबाद में कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि आस पास की तीन दुकानें जलकर राख हो गई.
Published : October 15, 2026 at 12:24 PM IST
फरीदाबाद: शहर की एक नंबर मार्केट में बुधवार रात करीब 10:45 बजे कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि लपटें तीसरी मंजिल तक पहुंच गईं. देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में कुल चार दुकानों में रखा कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की पांच से छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.
फरीदाबाद में कपड़ों की दुकान में लगी आग: वार्ड नंबर-13 के पार्षद हरिकिशन गिरोटी ने बताया कि सबसे पहले फेसीनो नाम की कपड़े की दुकान में आग लगी थी. स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि उस समय मार्केट में बिजली नहीं थी. अचानक बिजली आने के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
आसपास की दुकान भी चपेट में आई: दुकानों में एलिवेशन का काम होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने दुकानों के शटर तोड़कर अंदर रखा सामान बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उन्हें सामान बचाने का पर्याप्त मौका नहीं मिला. आग फैलते हुए दूसरी तरफ स्थित आहूजा हट नाम की कपड़े की दुकान तक पहुंच गई. इसके अलावा एक अन्य दुकान में भी आग से नुकसान हुआ. तीनों दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया.
दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू: स्थानीय दुकानदार कालू पहलवान ने बताया कि बिजली आने के बाद अचानक आग की लपटें उठने लगीं. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकानों में रखा पूरा सामान जल गया. उन्होंने बताया कि आग लगते ही दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया.
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