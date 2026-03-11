ETV Bharat / state

नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास की फैक्ट्रियां खाली कराई गई

नई दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया के साइट 4 प्लॉट नंबर D-79 मे स्थित एक केमिकल कंपनी में आज दोपहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इस फैक्ट्री में पेंट, थिनर और रेजिन का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है, जिसके चलते आग ने चंद मिनटों में ही पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया.

ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी से फैली आग

पेंट और थिनर जैसे ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी के कारण पॉलिमर्स कंपनी में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. जिससे फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम फटने लगे. फैक्ट्री से उठती ऊंची लपटों और काले धुएं के गुबार की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आसमान में दूर-दूर तक काले बादल छा गए. सूचना मिलते ही बीटा-2 थाना की पुलिस फोर्स और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. जिसके बाद आसपास की फैक्ट्रियों को एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया है.