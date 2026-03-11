नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास की फैक्ट्रियां खाली कराई गई

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 11, 2026 at 7:08 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया के साइट 4 प्लॉट नंबर D-79 मे स्थित एक केमिकल कंपनी में आज दोपहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इस फैक्ट्री में पेंट, थिनर और रेजिन का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है, जिसके चलते आग ने चंद मिनटों में ही पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया.

ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी से फैली आग
पेंट और थिनर जैसे ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी के कारण पॉलिमर्स कंपनी में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. जिससे फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम फटने लगे. फैक्ट्री से उठती ऊंची लपटों और काले धुएं के गुबार की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आसमान में दूर-दूर तक काले बादल छा गए. सूचना मिलते ही बीटा-2 थाना की पुलिस फोर्स और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. जिसके बाद आसपास की फैक्ट्रियों को एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया है.

नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
सीएफओ ने दी घटना की पूरी जानकारीगौतमबुद्ध नगर के सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और कुछ निजी दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई. घंटो की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. आज फैक्ट्री बंद होने के कारण अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई हताहत नहीं हुई. प्रदीप कुमार ने पुष्टि की है कि आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है. केमिकल और तैयार माल जलने से भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान है.


