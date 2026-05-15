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दिल्ली: अलीपुर स्थित बैंक्वेट में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख

नई दिल्ली: दिल्ली के अलीपुर इलाके में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब NH-44 के किनारे स्थित बैंक्वेट हॉल में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते बैंक्वेट हॉल का बड़ा पंडाल आग की चपेट में आ गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाना शुरू किया.

इस दौरान मौके पर दिल्ली पुलिस, कैट्स एम्बुलेंस और अन्य संबंधित एजेंसियों की टीमें भी मौजूद रहीं. दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पाया. फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है.

शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. आग लगने के चलते बैंक्वेट हॉल के पंडाल और अंदर रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा है. दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. उनका कहना है कि आग लगने के कारण का पता जांच पूरी होने के बाद ही लग पाएगा.

फायर ऑफिसर DO राजेश ने बताया सुबह करीब सात बजकर चालीस मिनट पर आग लगने की कॉल मिली थी. इसके बाद मौके पर आग बुझाने के लिए 18 दकमल की गाड़िया मौके पर भेजी गई थी. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ. गौरतलब है कि गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में आग लगने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं. हाल ही में कंझावला स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई थी. इसमें दमकल विभाग की करीब 30 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया था.