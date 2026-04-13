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झज्जर के बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी गोदाम में भीषण आग, युवक की जिंदा जलकर मौत

हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी गोदाम में भीषण आग लग गई है जिसमें एक युवक जिंदा जल गया है.

Massive fire broke out at an illegal PVC warehouse in Bahadurgarh Jhajjar young man burned alive
झज्जर के बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी गोदाम में भीषण आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 13, 2026 at 10:06 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 10:13 PM IST

3 Min Read
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झज्जर : हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ के छोटूराम नगर क्षेत्र में अवैध पीवीसी स्टॉक में भीषण आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया. आग की चपेट में आने से झुग्गी में सो रहा एक प्रवासी युवक जिंदा जल गया. पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है.

गोदाम में लगी आग : दरअसल, छोटूराम नगर में कई जगहों पर अवैध पीवीसी कारोबार फल फूल रहा है. बीती रात करीब दो बजे यहां एक गोदाम में आग के शोले अचानक से सुलग उठे. देखते ही देखते आग करीब एक एकड़ कबाड़ में फैल गई. आग में कबाड़, झुग्गियां, मशीनें और अन्य सामान जलकर राख हो गए. इसी दौरान झुग्गी में सो रहे उत्तर प्रदेश के गोंडा के निवासी 35 वर्षीय शिवबाबू की मौके पर ही जलकर मौत हो गई.

झज्जर के बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी गोदाम में भीषण आग (Etv Bharat)

युवक जिंदा जला : सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया. सोमवार सुबह आग पर नियंत्रण पाया जा सका. मलबे के बीच मृतक शिवबाबू का कंकाल बरामद हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है. परिजनों के बयान के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. मृतक करीब ढाई महीने पहले ही यहां आया था और छोटूराम नगर में काम करता था.

सख्त कार्रवाई की मांग : आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी कारोबार लंबे समय से बड़ी समस्या बना हुआ है. शहर में कई स्थानों पर इस तरह के अवैध गोदाम संचालित हो रहे हैं, जहां आए दिन आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं. इनसे निकलने वाला धुआं क्षेत्र की आबोहवा को भी प्रदूषित कर रहा है. लोगों का कहना है प्रशासन की ओर से केवल कागजी कार्रवाई और नोटिस तक ही सीमित प्रयास किए जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे. इस घटना के बाद एक बार फिर अवैध पीवीसी कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है.

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Last Updated : April 13, 2026 at 10:13 PM IST

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