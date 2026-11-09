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औरैया में ऑटो वर्कशॉप में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

दीपावली की रात औरैया में ऑटो वर्कशॉप में लगी भीषण आग. ( ईटीवी भारत )

औरैया: दीपावली के त्योहार के बीच औरैया जनपद के दिबियापुर कस्बे में देर रात एक ऑटो वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. हालांकि आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को उस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

जानकारी के मुताबिक, दीपावली के त्योहार के दौरान रविवार देर रात करीब 9:20 बजे दिबियापुर थाना क्षेत्र के दिबियापुर कस्बे में स्थित एक ऑटो वर्कशॉप में अचानक आग लग गई. दीपावली की रात औरैया में ऑटो वर्कशॉप में लगी भीषण आग. (ईटीवी भारत) त्योहार के चलते आसपास के इलाके में चहल-पहल थी। इसी दौरान वर्कशॉप से आग की लपटें उठती देख लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई. इसके बाद दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही गेल प्लांट और एनटीपीसी से दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे.