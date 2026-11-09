औरैया में ऑटो वर्कशॉप में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू
औरैया में आग की इस घटना ने आसपास के लोगों को दहशत में डाल दिया था. गनीमत रही कि हादसे में जनहानि नहीं हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:39 AM IST
औरैया: दीपावली के त्योहार के बीच औरैया जनपद के दिबियापुर कस्बे में देर रात एक ऑटो वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. हालांकि आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को उस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.
जानकारी के मुताबिक, दीपावली के त्योहार के दौरान रविवार देर रात करीब 9:20 बजे दिबियापुर थाना क्षेत्र के दिबियापुर कस्बे में स्थित एक ऑटो वर्कशॉप में अचानक आग लग गई.
त्योहार के चलते आसपास के इलाके में चहल-पहल थी। इसी दौरान वर्कशॉप से आग की लपटें उठती देख लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई. इसके बाद दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई.
सूचना मिलते ही गेल प्लांट और एनटीपीसी से दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे.
दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. आग की भयावहता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी देर तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया.
दीपावली जैसे बड़े त्योहार के दौरान हुई इस घटना ने आसपास के लोगों को दहशत में डाल दिया. गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. हालांकि वर्कशॉप में आग लगने से कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, इसका अभी आकलन किया जा रहा है.
मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह ने बताया कि दिबियापुर कस्बे में ऑटो वर्कशॉप में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी.
सूचना पर गेल प्लांट और एनटीपीसी की दमकल गाड़ियों के साथ अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.
उन्होंने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. आग से हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है और आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है.
फिलहाल घटनास्थल पर स्थिति सामान्य है और शांति व्यवस्था कायम है. दीपावली के त्योहार के बीच हुए इस अग्निकांड के बाद आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.