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दिल्ली: फतेहपुर बेरी स्थित इवेंट मैनेजमेंट गोदाम में भीषण आग, 15 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू

दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्वरूप कॉलोनी स्थित गोदाम में रविवार सुबह आग लग गई.

fire broke out at a warehouse
इवेंट मैनेजमेंट गोदाम में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 19, 2026 at 11:52 AM IST

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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में गर्मी के बीच आग का तांडव जारी है. दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्वरूप कॉलोनी स्थित गोदाम में रविवार सुबह आग लग गई. सूचना पर आनन-फानन में दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया. दमकल विभाग को सुबह 6:43 आग लगने की सूचना मिली थी.

बताया जा रहा कि इलाके के इवेंट मैनेजमेंट के सामने वाले गोदाम में आग लगी थी. आग किस वजह से लगी इसका पता अभी नहीं चल सका है. आग से अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

राजेश कुमार शुक्ला, फायर ऑफिसर (ETV Bharat)

फायर अधिकारी राजेश शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना इलाके के स्वरूप कॉलोनी में रविवार सुबह अचानक एक इवेंट मैनेजमेंट के सामान से भरे गोदाम में भीषण आग लग गई. स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को सुबह करीब 6:42/43 बजे दी, जिसके बाद मौके पर 15 दमकल गाड़ियों को रवाना किया गया.

मौके पर दिल्ली पुलिस ओर कैट एम्बुलेंस भी पहुंची संकरी और पतली गलियों के कारण दमकल कर्मियों को राहत एवं बचाव अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. फिलहाल दमकल विभाग की टीमें कूलिंग ऑपरेशन में जुटी हैं ताकि दोबारा आग भड़कने की आशंका न रहे. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है.

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फतेहपुर बेरी के गोदाम में भीषण आग
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