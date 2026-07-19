दिल्ली: फतेहपुर बेरी स्थित इवेंट मैनेजमेंट गोदाम में भीषण आग, 15 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू
दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्वरूप कॉलोनी स्थित गोदाम में रविवार सुबह आग लग गई.
Published : July 19, 2026 at 11:52 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गर्मी के बीच आग का तांडव जारी है. दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्वरूप कॉलोनी स्थित गोदाम में रविवार सुबह आग लग गई. सूचना पर आनन-फानन में दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया. दमकल विभाग को सुबह 6:43 आग लगने की सूचना मिली थी.
बताया जा रहा कि इलाके के इवेंट मैनेजमेंट के सामने वाले गोदाम में आग लगी थी. आग किस वजह से लगी इसका पता अभी नहीं चल सका है. आग से अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
फायर अधिकारी राजेश शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना इलाके के स्वरूप कॉलोनी में रविवार सुबह अचानक एक इवेंट मैनेजमेंट के सामान से भरे गोदाम में भीषण आग लग गई. स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को सुबह करीब 6:42/43 बजे दी, जिसके बाद मौके पर 15 दमकल गाड़ियों को रवाना किया गया.
#WATCH | Delhi: A massive fire broke out at a warehouse storing event management supplies in Swaroop Colony under the Fatehpur Beri police station area. Fifteen fire tenders, along with Delhi Police and CATS ambulances, were rushed to the spot. Firefighters brought the fire under… pic.twitter.com/POk9fPL2uS— ANI (@ANI) July 19, 2026
मौके पर दिल्ली पुलिस ओर कैट एम्बुलेंस भी पहुंची संकरी और पतली गलियों के कारण दमकल कर्मियों को राहत एवं बचाव अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. फिलहाल दमकल विभाग की टीमें कूलिंग ऑपरेशन में जुटी हैं ताकि दोबारा आग भड़कने की आशंका न रहे. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है.
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