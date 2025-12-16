ETV Bharat / state

ट्रांसपोर्ट गोदाम में लगी भीषण आग, तेल से भरे ड्रम और टायर से भभकी, तीन झुलसे

चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा सदर थाना इलाके में मंगलवार दोपहर ट्रांसपोर्ट के गोदाम में भीषण आग लग गई. गोदाम में रखे रखे पेट्रोलियम पदार्थ के ड्रम और टायरों तक लपटें पहुंचने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया. इस हादसे में तीन लोग झुलस गए. इनमें गोदाम का मालिक भी शामिल है. झुलसे लोगों को उपचार के लिए निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है. पुलिस हादसे की जांच में जुटी है.

निंबाहेड़ा पुलिस उप अधीक्षक बद्रीलाल राव ने बताया कि निंबाहेड़ा सदर थाना इलाके में वंडर चौराहा पर ट्रांसपोर्ट संचालक शाकिर खान का गोदाम है. इस गोदाम में मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई. गोदाम में तेल के ड्रम रखे थे, जिनमें भी आग फैल गई. साथ ही यहां रखे टायर और अन्य सामग्री ने आग पकड़ ली. आग में ट्रांसपोर्ट संचालक शाकिर खान, शाहिद व एक अन्य कर्मचारी नईम खान झुलस गए. तीनों को निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया गया. आग पर दमकलों ने काबू पाया.