ट्रांसपोर्ट गोदाम में लगी भीषण आग, तेल से भरे ड्रम और टायर से भभकी, तीन झुलसे

निंबाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में आग लगने से लाखों के सामान के नुकसान का अनुमान है.

Warehouse engulfed in flames
आग से भभकता गोदाम (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 6:23 PM IST

2 Min Read
चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा सदर थाना इलाके में मंगलवार दोपहर ट्रांसपोर्ट के गोदाम में भीषण आग लग गई. गोदाम में रखे रखे पेट्रोलियम पदार्थ के ड्रम और टायरों तक लपटें पहुंचने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया. इस हादसे में तीन लोग झुलस गए. इनमें गोदाम का मालिक भी शामिल है. झुलसे लोगों को उपचार के लिए निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है. पुलिस हादसे की जांच में जुटी है.

निंबाहेड़ा पुलिस उप अधीक्षक बद्रीलाल राव ने बताया कि निंबाहेड़ा सदर थाना इलाके में वंडर चौराहा पर ट्रांसपोर्ट संचालक शाकिर खान का गोदाम है. इस गोदाम में मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई. गोदाम में तेल के ड्रम रखे थे, जिनमें भी आग फैल गई. साथ ही यहां रखे टायर और अन्य सामग्री ने आग पकड़ ली. आग में ट्रांसपोर्ट संचालक शाकिर खान, शाहिद व एक अन्य कर्मचारी नईम खान झुलस गए. तीनों को निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया गया. आग पर दमकलों ने काबू पाया.

शॉर्ट सर्किट से लगी आग!: आग लगने से गोदाम में रखे लाखों रुपए सामान का नुकसान होने का अनुमान है. प्रारंभिक रूप से आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. जानकारी में सामने आया कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं टायरों में मुख्य रूप से आग लगी, जो तेजी से फैली. इसका धुंआ दूर से ही दिखाई दे रहा था. प्रत्यदर्शियों ने बताया कि गोदाम में एलपीजी गैस के सिलेंडर भी पड़े थे. गनीमत रही कि इनमें आग नहीं लगी वरना हादसा बड़ा हो सकता था. पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है.

