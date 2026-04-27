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दिल्ली: प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, एक दमकलकर्मी हुआ घायल

प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग ने बेहद तेजी से पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया.

प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग
प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 6:54 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के थाना अमन विहार इलाके के करण विहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई. इस घटना में एक फायरकर्मी भी घायल हुआ है. जिसे नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिय भेजा गया.

बताया जा रहा है कि यह आग आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास लगी. प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग ने बेहद तेजी से पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते आग की लपटें ऊंची उठने लगीं और आसपास के इलाके में धुएं का गुबार फैल गया. आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की दर्जन भर गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है.

प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

फिलहाल, दमकलकर्मी को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करने पड़ी. एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है. पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा रही है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, हालांकि शुरुआती अंदेशा शॉर्ट सर्किट या लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है.

राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं. प्रशासन की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है और आग के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है.

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