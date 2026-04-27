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दिल्ली: प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, एक दमकलकर्मी हुआ घायल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के थाना अमन विहार इलाके के करण विहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई. इस घटना में एक फायरकर्मी भी घायल हुआ है. जिसे नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिय भेजा गया.

बताया जा रहा है कि यह आग आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास लगी. प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग ने बेहद तेजी से पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते आग की लपटें ऊंची उठने लगीं और आसपास के इलाके में धुएं का गुबार फैल गया. आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की दर्जन भर गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है.