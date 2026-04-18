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बरेली में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग; शॉर्ट सर्किट की आशंका, एक घंटे बाद दमकल ने पाया काबू

बरेली : जिले के सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसाखेड़ा औद्योगिक इलाके में शनिवार को एक पेंट फैक्ट्री के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया. आसमान में उठते काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आस-पास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत फैल गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.







जानकारी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पेंट के ड्रम रखे होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. दो टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया. पूरी तरह आग बुझाने में लगभग एक घंटे का समय लगा.