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बरेली में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग; शॉर्ट सर्किट की आशंका, एक घंटे बाद दमकल ने पाया काबू

फायर अधिकारी संजीव यादव ने बताया कि सीबीगंज क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग लगी थी.

बरेली में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग
बरेली में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 8:28 PM IST

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बरेली : जिले के सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसाखेड़ा औद्योगिक इलाके में शनिवार को एक पेंट फैक्ट्री के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया. आसमान में उठते काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आस-पास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत फैल गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.


जानकारी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पेंट के ड्रम रखे होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. दो टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया. पूरी तरह आग बुझाने में लगभग एक घंटे का समय लगा.




फायर अधिकारी संजीव यादव ने बताया कि सीबीगंज क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसे दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू में कर लिया. उन्होंने कहा कि समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया. फायरमैन कृष्णा यादव, हिमांशु, आनंद, मनीष शर्मा, विशाल, देवेश कुमार और टिंकू ने आग पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गोदाम में रखे लाखों रुपये के सामान के जलकर नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है. नुकसान का सही आकलन किया जा रहा है.

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