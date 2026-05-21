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चंडीगढ़ में होटल की छत पर लगे मोबाइल टावर में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप

चंडीगढ़ : शहर के दरिया गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक होटल की छत पर लगे मोबाइल टावर में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही आसमान में काले धुएं का बड़ा गुबार दिखाई देने लगा, जिसे दूर-दूर तक देखा गया.

मोबाइल टावर में लगी आग : शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए इलाके में दहशत का माहौल बन गया. होटल के आसपास मौजूद लोग भी एहतियात के तौर पर बाहर निकल आए. गनीमत रही कि समय रहते फायर कर्मियों ने आग को फैलने से रोक लिया, जिससे होटल की इमारत और आसपास की संपत्तियों को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया. फिलहाल किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है.

चंडीगढ़ में होटल की छत पर लगे मोबाइल टावर में भीषण आग (ETV Bharat)

आग पर काबू पाया गया : फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और एहतियातन इलाके की जांच भी की गई. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. फिलहाल आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है, हालांकि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है.