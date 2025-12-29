ETV Bharat / state

जयपुर में जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग, दो घंटे उठती रही लपटें और धुआं

दर्जनभर से ज्यादा दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू.

workshop was burning fiercely
धूं-धूं कर जलता वर्कशॉप (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर में भांकरोटा के पास सोमवार को जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटें और धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा था. इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलने पर दमकल की दर्जनभर से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी और जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भी मौके पर पहुंचे. घटना में किसी जनहानि की जानकारी नहीं है.

कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान: भांकरोटा थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ ने बताया कि देर शाम को भांकरोटा इलाके में जेसीबी के वर्कशॉप में आग लग गई. जब आग लगी तो कर्मचारी और अधिकारी कंपनी परिसर में ही थे. जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई.

एसएचओ जांगिड़ ने बताया कि आग लगने की घटना की जानकारी मिलने पर भांकरोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया. करीब 15 दमकल वाहनों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

काम नहीं आया फायर फाइटिंग सिस्टम: उन्होंने बताया कि अजमेर रोड पर जेसीबी कंपनी का ऑफिस है. इस ऑफिस परिसर के ही एक हिस्से में वर्कशॉप है. शाम को वर्कशॉप में अचानक आग लग गई. देखते-देखते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. लपटें और धुआं का गुबार उठने लगा. पहले कर्मचारियों ने कंपनी के फायर फाइटिंग सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन उपाय कारगर साबित नहीं हो पाया. इसके बाद फायर ब्रिगेड ऑफिस को जानकारी देकर दमकल वाहनों को मौके पर बुलाया गया.

संपादक की पसंद

