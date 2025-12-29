ETV Bharat / state

जयपुर में जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग, दो घंटे उठती रही लपटें और धुआं

जयपुर: राजधानी जयपुर में भांकरोटा के पास सोमवार को जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटें और धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा था. इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलने पर दमकल की दर्जनभर से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी और जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भी मौके पर पहुंचे. घटना में किसी जनहानि की जानकारी नहीं है.

कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान: भांकरोटा थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ ने बताया कि देर शाम को भांकरोटा इलाके में जेसीबी के वर्कशॉप में आग लग गई. जब आग लगी तो कर्मचारी और अधिकारी कंपनी परिसर में ही थे. जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई.

एसएचओ जांगिड़ ने बताया कि आग लगने की घटना की जानकारी मिलने पर भांकरोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया. करीब 15 दमकल वाहनों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.