लखनऊ में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग; ग्राहकों को सुरक्षित निकाला गया, शाॅर्ट सर्किट की आशंका

थाना प्रभारी महानगर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है.

लखनऊ में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग
लखनऊ में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग (Photo credit: Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 9:17 PM IST

लखनऊ : राजधानी के रहीमनगर स्थित एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में शनिवार शाम अचानक भीषण आग लग गई. आग की तेज लपटों ने देखते ही देखते रेस्टोरेंट के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. दमकल विभाग की मुस्तैदी से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया.


थाना प्रभारी महानगर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आग लगने की सही वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग माना जा रहा है. दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और कूलिंग का काम जारी है. दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रहे हैं.



पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम को महानगर थाना क्षेत्र स्थित रहीमनगर इलाके में 'टुंडे कबाबी' रेस्टोरेंट से अचानक धुआं उठना शुरू हो गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. रेस्टोरेंट में मौजूद स्टाफ और ग्राहकों के बीच अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सभी लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहे.


स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी. फायर स्टेशन से कई दमकल गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. घंटों कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया. आग लगने से रेस्टोरेंट के अंदरूनी हिस्से, फर्नीचर, किचन उपकरण और खाद्य सामग्री को भारी नुकसान हुआ है. भीषण आग लगने से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.


