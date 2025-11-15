ETV Bharat / state

लखनऊ में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग; ग्राहकों को सुरक्षित निकाला गया, शाॅर्ट सर्किट की आशंका

लखनऊ : राजधानी के रहीमनगर स्थित एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में शनिवार शाम अचानक भीषण आग लग गई. आग की तेज लपटों ने देखते ही देखते रेस्टोरेंट के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. दमकल विभाग की मुस्तैदी से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया.







थाना प्रभारी महानगर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आग लगने की सही वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग माना जा रहा है. दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और कूलिंग का काम जारी है. दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रहे हैं.

