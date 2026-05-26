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मथुरा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग; एक दर्जन से ज्यादा वाहन जले, लाखों रुपये के नुकसान की आशंका

मथुरा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग ( Photo credit: ETV Bharat )