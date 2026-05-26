मथुरा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग; एक दर्जन से ज्यादा वाहन जले, लाखों रुपये के नुकसान की आशंका
सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि इंडस्ट्रीज एरिया में दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 8:00 PM IST
मथुरा : जनपद के हाईवे थाना क्षेत्र इंडस्ट्रीज एरिया में दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में मंगलवार को आग लग गई. आग लगने से करीब एक दर्जन से अधिक बाइक जल गईं. सूचना पर आर्मी के दो दर्जन से अधिक जवान और दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गईं. दो घंटे से आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है.
सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मंगलवार को इंडस्ट्रीज एरिया में दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. घटना की सूचना मिलने के बाद अधिकारी और फायर ब्रिगेड विभाग और आर्मी की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं. आग बुझाने की कोशिश की जा रही है. लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.
जानकारी के मुताबिक, इंडस्ट्रियल एरिया में दिनेश खंडेलवाल की फैक्ट्री जिसमें दोना पत्तल बनाने का काम किया जाता है. फैक्ट्री दो मंजिल बनी हुई है. मंगलवार की दोपहर बाद अचानक भीषण आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए. भीषण आग से फैक्ट्री में रखीं दो दर्जन से अधिक बाइकें जलकर राख हो गईं.
दोना पत्तल की फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है. फिलहाल मौके पर अधिकारी की टीम लगी हुई है. आग लगने के बाद सबसे पहले मजदूरों को बाहर निकलवा दिया गया और फायर ब्रिगेड विभाग की गाड़ी और आर्मी की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं. फिलहाल मौके पर आर्मी के दो दर्जन से अधिक जवान लगे हुए हैं.
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