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गाजियाबाद: इंडस्ट्रियल एरिया में आधी रात को फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

फैक्ट्री में भीषण आग ( ETV Bharat )

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एवेनिक्स डिजाइन कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में गुरुवार रात तकरीबन एक बजे अचानक भीषण आग लग गई. फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन कोतवाली से टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. आग की लपटें और धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा था. जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में भी काफी अफरा-तफरी का माहौल बन गया.