नरेला की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 26 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू
दिल्ली: नरेला के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में एक कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, आग में किसी के हताहत की सूचना नहीं.
Published : October 15, 2025 at 10:40 AM IST
नई दिल्ली : दिल्ली के नरेला स्थित भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में बुधवार को एक कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई.घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. आग पर काबू पा लिया गया है. किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल सामने नहीं आई है.
अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली के नरेला के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र चरण 2 में एक कार्डबोर्ड निर्माण कारखाने में आग लग गई. दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, मंगलवार को अलर्ट मिलने के तुरंत बाद आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. अग्निशमन अधिकारी एस के दुआ ने कहा, "दिल्ली अग्निशमन सेवा को नरेला के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र चरण 2 में कार्डबोर्ड निर्माण कारखाने में आग की घटना के बारे में एक कॉल मिली. 26 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. आग पर काबू पा लिया गया है. अग्निशमन अधिकारी ने बताया अधिकारियों ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
#WATCH दिल्ली: अग्निशमन अधिकारी एस.के. दुआ ने कहा, " दिल्ली अग्निशमन सेवा को नरेला के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की घटना के बारे में सूचना मिली। मौके पर दमकल की 26 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है..." https://t.co/kdA5HSwJSQ pic.twitter.com/UuYj9M8rSJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2025
वहीं इससे पहले, दिल्ली के बाहरी उत्तरी दिल्ली के रोहिणी स्थित शाहबाद दौलतपुर इलाके की बंगाली बस्ती में रविवार शाम भीषण आग लग गई. पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. निवासियों ने बस्ती से धुआं उठता देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी. शाहबाद दौलतपुर में भीषण आग से 40 से 45 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं. दमकल की 10 गाड़ियों ने डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया
ये भी पढ़ें :