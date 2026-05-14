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चंडीगढ़ सेक्टर-26 के क्लब में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आंशका, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर

चंडीगढ़ : शहर के सेक्टर-26 स्थित डेफ्लो क्लब में गुरुवार शाम अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में क्लब का रेस्त्रां और अंदर का बड़ा हिस्सा उसकी चपेट में आ गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बाहर भागकर जान बचाई, जबकि क्लब का पूरा स्टाफ भी सुरक्षित बाहर निकल आया.

क्लब में लगी आग : घटना के बाद आसपास के इलाके में धुएं का घना गुबार दिखाई देने लगा. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन करीब 50 मिनट तक लगातार कोशिशों के बावजूद आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका. दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग बुझाने में जुटे रहे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले क्लब के अंदर से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद अचानक आग भड़क गई. देखते ही देखते ऊंची-ऊंची लपटें पूरे क्लब एरिया से निकलने लगीं. आग लगने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने इलाके को घेरकर लोगों को दूर रहने की अपील की.