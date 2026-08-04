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जगदलपुर के बुक डिपो में लगी भीषण आग, कॉपी किताबें होने के कारण तेजी से फैली आग

जगदलपुर: जगदलपुर शहर में मंगलवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अनुपमा चौक स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के पास एक बुक डिपो में अचानक धुआं उठता दिखाई दिया. आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. दुकान बंद होने के कारण अंदर पहुंचना मुश्किल था. जिसके चलते एसडीआरएफ की टीम ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. दुकान में बड़ी मात्रा में किताबें, कॉपियां और कागज रखे होने से आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया.

आग करीब रात 9 बजे के आसपास लगी. फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई थी. करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात 11 बजे के आसपास आग पर काबू पाया गया. राहत की बात यह रही कि घटना के समय दुकान बंद थी. जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

जगदलपुर किताब दुकान में आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, जांच जारी

बस्तर ASP सुखनंदन राठौर भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि अनुपमा चौक स्थित सूरज इंटरप्राइजेज में बीती रात अचानक आग लग गई. आग दूसरे तल तक लगी हुई थी. आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल, होमगार्ड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. और कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया गया. इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नही हुई है. शुरुआत में ही पुलिस ने पता लगाया था कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है. जिस पर पता चला कि यह दुकान बंद थी.

आग बुझाने की कोशिश में जुटे फायर ब्रिगेडकर्मी (ETV Bharat Chhattisgarh)

एएसपी ने बताया कि फिलहाल शार्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है. जांच के बाद आग लगने के कारणों का पुख्ता प्रमाण पता लग पायेगा.