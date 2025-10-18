ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में शाॅर्ट सर्किट से बायो डीजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू

एसपी आरती सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शाॅर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है.

बायो डीजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग
बायो डीजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 10:25 PM IST

Updated : October 18, 2025 at 11:03 PM IST

फर्रुखाबाद : जिले में थाना नवाबगंज के शुकरुल्लापुर ओवर ब्रिज के निकट बायो डीजल प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं. आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की कई गाड़ियां और अधिकारी पहुंचे.

एसपी आरती सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

स्थानी निवासी बबलू ने बताया कि, हम बाजार में थे. एकदम धमाका सुनाई दिया. फैक्ट्री में आग लग गई लगी थी. आस-पास के लोग भाग रहे थे. थाना नवाबगंज के शुकरुल्लापुर ओवर ब्रिज के निकट कायमगंज-फर्रुखाबाद मार्ग पर ग्राम सादिकपुर में बायो डीजल प्लांट है. शनिवार शाम उसमें अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि क्षेत्र में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने आग की जानकारी पुलिस को दी. एडीएम अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभी घटनास्थल पर हैं, जानकारी की जा रही है.

एसपी आरती सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र नवाबगंज का प्रकरण है. आज शाम करीब 6:30 बजे संज्ञान में आया कि एक बायो डीजल कंपनी में आग लग गई थी. प्रारंभिक जांच में शाॅर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है. जांच की जा रही है. आग पर काबू पा लिया गया है. जनहानि का कोई नुकसान नहीं है.

उन्होंने बताया कि जनपद की तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थीं, एक और गाड़ी की मदद ली गई थी. इसके अतिरिक्त आस पास के जनपद जैसे की कन्नौज, एटा और मैनपूरी से भी गाड़ियां मंगवाई गई थीं.

सूचना पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, एसपी आरती सिंह, एसडीएम कायमगंज अतुल कुमार, तहसीलदार कायमगंज विक्रम सिंह, सीओ मोहम्मदाबाद अजय वर्मा आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे. दमकल की लगभग तीन गाड़ियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया. दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है.

