फर्रुखाबाद में शाॅर्ट सर्किट से बायो डीजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू

बायो डीजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग ( Photo credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : जिले में थाना नवाबगंज के शुकरुल्लापुर ओवर ब्रिज के निकट बायो डीजल प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं. आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की कई गाड़ियां और अधिकारी पहुंचे. एसपी आरती सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) स्थानी निवासी बबलू ने बताया कि, हम बाजार में थे. एकदम धमाका सुनाई दिया. फैक्ट्री में आग लग गई लगी थी. आस-पास के लोग भाग रहे थे. थाना नवाबगंज के शुकरुल्लापुर ओवर ब्रिज के निकट कायमगंज-फर्रुखाबाद मार्ग पर ग्राम सादिकपुर में बायो डीजल प्लांट है. शनिवार शाम उसमें अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि क्षेत्र में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने आग की जानकारी पुलिस को दी. एडीएम अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभी घटनास्थल पर हैं, जानकारी की जा रही है.