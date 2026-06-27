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जौनपुर में कपड़े के शोरूम में भीषण आग; दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, शाॅर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

जौनपुर में कपड़े के शोरूम में भीषण आग ( Photo credit: ETV Bharat )