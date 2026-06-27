जौनपुर में कपड़े के शोरूम में भीषण आग; दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, शाॅर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने कहा कि पुलिस पर्याप्त मात्रा में मौके पर मौजूद है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 9:45 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 10:23 PM IST
जौनपुर : शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र के जोगियापुर स्थित एक कपड़े के शोरूम में शनिवार शाम अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि उसका काला धुआं करीब दो किलोमीटर दूर तक दिखाई देता रहा. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने बताया कि यह तीन मंजिला (मल्टी-स्टोरी) व्यावसायिक भवन है, जहां व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं. उन्होंने बताया कि भवन के भूतल पर फर्नीचर का सामान रखा गया था, जबकि ऊपरी मंजिलों पर वस्त्र एवं अन्य सामग्री का भंडारण किया गया था. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया.
दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है तथा नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है. फिलहाल राहत एवं बचाव अभियान जारी है. उन्होंने बताया कि करीब दो से ढाई घंटे तक रेस्क्यू चलाया गया. लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.
उन्होंने बताया कि कोई जनहानि नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि फायर अधिकारी ने बताया कि अंदर फायर उपकरण लगे हुए थे, लेकिन पैनिक होने के कारण लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिससे हादसा हो गया. जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने कहा कि पुलिस पर्याप्त मात्रा में मौके पर मौजूद है. कोई चैलेंज नहीं है. उन्होंने कहा वह खुद मौके पर मौजूद है.
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