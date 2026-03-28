ETV Bharat / state

अयोध्या श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में लगी भीषण आग, धूं-धूंकर जल गई गोशाला

सरयू तट पर चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में लगी भीषण आग ( Photo Credit; ETV Bharat )