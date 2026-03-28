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अयोध्या श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में लगी भीषण आग, धूं-धूंकर जल गई गोशाला

कुछ ही देर में आग यज्ञशाला के साथ-साथ पास की गौशाला तक भी फैल गई. अफरातफरी मच गई थी.

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सरयू तट पर चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में लगी भीषण आग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 3:45 PM IST

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अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में चल रहे सरयू तट स्थित 51 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. पूरे यज्ञ परिसर में आग फैल गई. जिससे हर तरफ अपना तफरी मच गई. बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया.

बता दें, राम मंदिर से 800 मीटर की दूरी पर स्थित राजघाट में चल रहे 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ बक्सर के जीयर स्वामी ने आयोजित किया था, जिसकी अध्यक्षता परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कर रहे थे. आग लगने की खबर मिलते ही डीएम निखिल टीकाराम फूंडे और एसएसपी गौरव ग्रोवर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

51 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में लगी आग. (Video Credit; ETV Bharat)

एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस बल भी तैनात किया गया है. आयोजकों से बातचीत के बाद अब तक किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है. आग यज्ञशाला के साथ-साथ पास की गौशाला तक भी फैल गई थी. फायर ब्रिगेड के अधिकारी बड़े पैमाने पर आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं.

गौरतलब हो कि सरयू तट पर बाटी वाले बाबा के समीप लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में फैले इस श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आज ही पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ था.

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