प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग: घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू

कानपुर का दादा नगर औद्योगिक क्षेत्र काफी कंजेस्टेड है, जिसमें आग का खतरा हमेशा बना रहता है

कानपुर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग
कानपुर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 3:46 PM IST

कानपुर: शहर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह छह बजे भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया, मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

सीएफओ दीपक शर्मा के मुताबिक, आज सुबह छह बजे उन्हें सूचना मिली थी कि दादा नगर औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई है. इसके बाद फौरन आग लगने की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब-तक आग विकराल रूप ले चुकी थी. फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को पूरी तरह से खाली कराया. इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों बाद आग पर काबू पा लिया.

सीएफओ दीपक शर्मा का कहना है कि सूचना मिलने में जरा सी देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बिना किसी जनहानि के आग पर काबू पा लिया गया है. दादा नगर औद्योगिक क्षेत्र काफी कंजेस्टेड है. यहां, जो औद्योगिक इकाईयों का ढांचा है, उनमें जगह बहुत कम है. यहां एक फैक्ट्री के साथ ही कुछ दूरी पर दूसरी फैक्ट्री है. इस वजह से जब कहीं आग लगने का मामला सामने आता है, तो हमेशा दूसरी फैक्ट्री तक लपटें पहुंचने का डर बना रहता है. हालांकि, उन्होंने कहा कि अब उनकी ओर से उद्यमियों को जागरूक किया जाएगा.

