झालावाड़: NH-52 पर ट्रक में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला 25 टन सरकारी गेहूं
झालावाड़ के NH-52 पर गेहूं से भरे ट्रक में भीषण आग लगने से 25 टन गेहूं जल गया. चालक-खलासी ने कूदकर जान बचाई.
Published : April 2, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 10:39 AM IST
झालावाड़ : जिले में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया. झालरापाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे-52 (NH-52) पर गेहूं की बोरियों से भरे एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि चालक और खलासी को संभलने तक का मौका नहीं मिला. देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया.
25 टन सरकारी गेहूं जलकर खाक : थाना प्रभारी अलका बिश्नोई ने बताया कि ट्रक में सरकारी खरीद का करीब 25 टन गेहूं भरा हुआ था. आग इतनी भीषण थी कि करोड़ों का ट्रक लोहे के कबाड़ में तब्दील हो गया. पुलिस फिलहाल आग लगने के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है. पुलिस ने चालक के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले में आगे का अनुसंधान जारी है.
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सूझबूझ से टला बड़ा हादसा : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक जब हाईवे से गुजर रहा था, तभी अचानक उसके पिछले हिस्से से लपटें उठने लगीं. अपनी जान खतरे में देख ट्रक ड्राइवर और खलासी ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और जैसे-तैसे ट्रक को सड़क किनारे रोककर नीचे कूद गए. समय रहते ट्रक से बाहर निकलने के कारण दोनों की जान बच गई, अन्यथा कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी.
पुलिस और दमकल विभाग की कार्रवाई : आग की लपटें देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही झालरापाटन थाना प्रभारी अलका बिश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झालरापाटन नगरपालिका की दो दमकलों को तुरंत मौके पर बुलाया गया. फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक और उसमें लदा गेहूं काफी हद तक जल चुका था.