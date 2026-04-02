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झालावाड़: NH-52 पर ट्रक में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला 25 टन सरकारी गेहूं

ट्रक जलकर स्वाहा ( फोटो ईटीवी भारत झालावाड़ )

​झालावाड़ : जिले में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया. झालरापाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे-52 (NH-52) पर गेहूं की बोरियों से भरे एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि चालक और खलासी को संभलने तक का मौका नहीं मिला. देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया. ​25 टन सरकारी गेहूं जलकर खाक : ​थाना प्रभारी अलका बिश्नोई ने बताया कि ट्रक में सरकारी खरीद का करीब 25 टन गेहूं भरा हुआ था. आग इतनी भीषण थी कि करोड़ों का ट्रक लोहे के कबाड़ में तब्दील हो गया. पुलिस फिलहाल आग लगने के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है. पुलिस ने चालक के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले में आगे का अनुसंधान जारी है. धू-धू कर जला ट्रक (वीडियो ईटीवी भारत झालावाड़)