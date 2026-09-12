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शिकोहाबाद में ट्रैक मेंटेनेंस मशीन की बोगी में लगी भीषण आग, रेलवे स्टेशन से 30 मीटर दूर खड़ी थी, जांच के आदेश

घटना में किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना.

बोगी में लगी भीषण आग.
बोगी में लगी भीषण आग. (Photo Credit; Railway Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
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फिरोजाबाद : दिल्ली-कानपुर रेलखंड पर शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की साइडिंग में खड़े ट्रैक मेंटेनेंस कैंपिंग कोच में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी. दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. घटना में किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया, शनिवार दोपहर करीब एक बजे शिकोहाबाद स्टेशन की साइडिंग में एक कैंपिंग कोच खड़ा था. ये कोच ट्रैक मशीनों के साथ रखरखाव और कर्मचारियों के उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. रेलवे की विभिन्न साइडिंग में ऐसे कैंपिंग कोच खड़े किए जाते हैं.

उन्होंने बताया कि शिकोहाबाद साइडिंग में खड़े कैंपिंग कोच में आग लगने की सूचना रेलवे को मिली थी. सूचना मिलते ही रेलवे की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई. दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया. घटना के समय कैंपिंग कोच के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था. ऐसे में आग की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

मौके से सिलेंडर फटने और एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है, लेकिन रेलवे के आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि नहीं की गई है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने की घटना का रेल यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. जिस साइडिंग में कैंपिंग कोच खड़ा था, वह मुख्य रेल लाइन से करीब 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसके चलते दिल्ली-कानपुर रेलखंड पर ट्रेनों के संचालन में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ.

घटना की सूचना मिलते ही प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. रेलवे प्रशासन ने आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच के लिए अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर दी है. जांच कमेटी में असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर तथा असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (कोचिंग) को शामिल किया गया है.

कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि आग लगने के कारणों की हर एंगल से जांच की जाए और विस्तृत रिपोर्ट के साथ आगे की कार्रवाई के लिए अपनी संस्तुतियां जल्द से जल्द रेलवे प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएं. आग किस वजह से लगी, इसका वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. हालांकि प्रारंभिक स्तर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. रेलवे की जांच कमेटी आग लगने के सभी संभावित कारणों की जांच करेगी.

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