सोनीपत की फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काले धुएं के गुबार से आसमान में छाया अंधेरा

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के कालूपुर चुंगी स्थित एक फैक्ट्री में दोपहर अचानक भीषण आग लग गई जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. आग लगते ही श्रमिकों ने दौड़ते-भागते किसी तरह फैक्ट्री से निकल कर अपनी जान बचाई और आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी. वहीं कुछ कर्मचारियों ने फैक्ट्री से बचा हुआ माल निकाला और आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया.

फोम फैक्ट्री में भीषण आग : सोनीपत की इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फोम फैक्ट्री में दोपहर अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि पूरे परिसर को उसने अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की सूचना से आसपास अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भयानक थी कि आग से काले धुएं का गुबार निकला जिससे आसमान में अंधेरा छा गया.

सोनीपत की फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Etv Bharat)

आग से लाखों का नुकसान : वहीं आग लगने की सूचना पर सोनीपत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया. फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिशों में लगी थी लेकिन आग इतनी भयानक थी कि काबू में नहीं आ रही थी. आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है. हालांकि अच्छी बात ये रही कि आग लगने से किसी की मौत नहीं हुई और कोई आग की चपेट में नहीं आया.