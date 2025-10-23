ETV Bharat / state

दिल्ली: गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर

अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग झुग्गियों और कबाड़ के गोदाम में लगी. लगभग 15 से 20 झुग्गियां आग की चपेट में आईं.

झुग्गियों में भीषण आग (ANI) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 23, 2025 at 7:04 AM IST

नई दिल्ली: दिवाली की रौनक के बीच दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर आग की घटनाओं ने खुशी के माहौल में खलल डाल दिया. आतिशबाज़ी, बिजली की लापरवाही और तंग बस्तियों में सुरक्षा इंतज़ामों की कमी के कारण राजधानी में कई इलाकों में आग भड़क उठी. ताजा मामला दिल्ली के गीता कॉलोनी का है. जहां रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में देर रात आग लग गई.

अग्निशमन विभाग को रात करीब 1:05 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर दमकल की आठ गाड़ियां भेजी गईं.

अग्निशमन अधिकारी यशवंत सिन्हा ने बताया कि आग झुग्गियों और कबाड़ के गोदाम में लगी थी. कुल मिलाकर लगभग 15 से 20 झुग्गियां आग की चपेट में आईं. अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है और फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है.

बिल्डिंग में आग लगने से मचा हड़कंप

बता दें कि वहीं बुधवार को ही गाजियाबाद में देर शाम एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इंदिरापुरम के शक्ति खंड 2 स्थित प्लॉट नंबर 188 पर बनी 5 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई. आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी. आप इतनी भयंकर थी कि कुछ देर में लपटें ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर की तरफ बढ़ी और ऊपर के फ्लोर्स को भी अपने चपेट में ले लिया. जानकारी के मुताबिक दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. फिलहाल फायर ब्रिगेड के अधिकारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक 22 अक्टूबर की रात तकरीबन 8:30 बजे अग्निशमन विभाग को वैशाली फायर स्टेशन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि शक्ति खंड दो स्थित एक अपार्टमेंट में आग लग गई है. तुरंत घटना स्तथ पर फायर स्टेशन वैशाली और साहिबाबाद से फायर टेंडर को रवाना किया गया. काला पत्थर और अटल चौक से भी फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया. फायर विभाग की तकरीबन 5 गाड़ियों ने मौके पर जाकर आग बुझाने का काम शुरू किया. तकरीबन एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. फिलहाल इमारत में भरे हुए धुएं को अग्निशमन विभाग द्वारा बाहर निकलने का काम किया जा रहा है. सभी लोग सुरक्षित हैं किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है.

