गुरुग्राम की झुग्गियों में भीषण आग, विनाशलीला देख सहमे लोग, दमकल गाड़ियां मौके पर
हरियाणा के गुरुग्राम की झुग्गियों में भीषण आग लग गई है जिसके बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है.
Published : April 25, 2026 at 10:52 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 11:00 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर आग ने तबाही मचाई है. सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित झुग्गियों में शनिवार को भीषण आग लग गई जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें और काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई देने लगा.
दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची : सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए बचाव कार्य शुरू किया गया. फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हैं. आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.
आग से झुग्गियों में भारी नुकसान : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग से झुग्गियों में रहने वाले लोगों का भारी नुकसान होने की आशंका है. हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. घटना की जांच की जा रही है. प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : चंडीगढ़ सेक्टर 36 की मुख्य मार्केट में शॉर्ट सर्किट से आग, लोगों और दुकानदारों में मची अफरा-तफरी
ये भी पढ़ें : जींद में टायरों से भरे कंटेनर में भीषण आग, ड्राइवर कूद कर भागा, लपटों की विनाशलीला देख सहमे लोग
ये भी पढ़ें : सोनीपत कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर-दूर तक फैला धुंआ, मची अफरा-तफरी