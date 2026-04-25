ETV Bharat / state

गुरुग्राम की झुग्गियों में भीषण आग, विनाशलीला देख सहमे लोग, दमकल गाड़ियां मौके पर

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर आग ने तबाही मचाई है. सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित झुग्गियों में शनिवार को भीषण आग लग गई जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें और काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई देने लगा.

दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची : सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए बचाव कार्य शुरू किया गया. फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हैं. आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

गुरुग्राम की झुग्गियों में भीषण आग (ETV Bharat)

आग से झुग्गियों में भारी नुकसान : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग से झुग्गियों में रहने वाले लोगों का भारी नुकसान होने की आशंका है. हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. घटना की जांच की जा रही है. प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं.