दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख; एक शव बरामद
दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लग गई. ये आग रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक झुग्गी बस्ती में लगी.
Published : November 8, 2025 at 7:09 AM IST|
Updated : November 8, 2025 at 8:26 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी बस्ती में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. कुछ ही पलों में आग में सैकड़ों झुग्गियां को अपनी चपेट में ले लीं. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गईं. आग लगने के दौरान गैस सिलेंडरों में लगातार ब्लास्ट की भी सूचना आई, हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया. अचानक लगी इस आग से इलाके में भगदड़ मच गई और लोग अपनी-अपनी झुग्गियों से सामान निकालने में जुट गए.
दमकल विभाग को शुक्रवार रात करीब साढ़े दस बजे आग की सूचना मिली. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं. दो दर्जन से ज्यादा फायर टेंडरों को आग बुझाने के काम में लगाया गया है.
#WATCH दिल्ली | अग्निशमन अधिकारी एसके दुआ ने कहा, " हमें सूचना मिली कि रिठाला मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जल बोर्ड के बीच स्थित बंगाली बस्ती की झोपड़ियों में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियाँ मौके पर भेजी गईं... कुल 29 दमकल गाड़ियां मौके पर हैं और आग पर अब काबू पा लिया गया है। एक बच्चा… https://t.co/bGjpQlaWBi pic.twitter.com/6KKs9FGZ51— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 7, 2025
वहीं, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं. प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन झुग्गियों में रखा लोगों का सारा सामान जलकर खाक हो गया है.
#WATCH दिल्ली: रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी बस्तियों में भीषण आग लगी। आग बुझाने का कार्य जारी है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 7, 2025
अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/ksw22qCYTU
अग्निशमन अधिकारी एसके दुआ ने कहा, "हमें सूचना मिली कि रिठाला मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जल बोर्ड के बीच स्थित बंगाली बस्ती की झोपड़ियों में आग लग गई है. दमकल की गाड़िया मौके पर भेजी गईं..कुल 29 दमकल गाड़ियां मौके पर हैं और आग पर अब काबू पा लिया गया है. एक बच्चा घायल बताया गया है, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है. किसी और के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. जांच के बाद ही पता चल पाएगा.
#UPDATE | रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में लगी आग में से दमकलकर्मियों ने एक शव बरामद किया है। एक घायल का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है: दिल्ली अग्निशमन सेवा https://t.co/SHtZB2F6n4— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 8, 2025
दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में लगी आग में से दमकलकर्मियों ने एक शव बरामद किया है. एक घायल का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है. अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.
