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ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण अग्निकांड हुआ है. इसमें करीब 8 दुकानें जलकर खाक हो गईं.

शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग
शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2026 at 7:16 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में बीती रात भयंकर आग लग गई. आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. प्लास्टिक की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग तेजी से आसपास की कई दुकानों में फैल गई, चूंकि पूरे इलाके में ही फर्नीचर का काम होता है तो आग बहुत तेजी से फैली. आग की लपटें काफी दूर से ही दिखाई दे रही थीं. आग ने करीब 8 से 10 दुकानों को अपने आगोश में ले लिया.

आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल फायर ब्रिगेड और संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी गई. जब तक फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते करीब दर्जनभर दुकानों में आग फैल गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया. इस घटना ने फर्नीचर मार्केट की कई दुकानों को जलाकर राख कर दिया. राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

ग्रेटर नोएडा में आगजनी की घटना पर चीफ फायर अधिकारी का बयान (ETV Bharat)

चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि रात के करीब 10:15 बजे हमें आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और उनके द्वारा आग को बुझाने की कोशिश की गई, आग काफी भीषण थी, जिसके बाद जिले की अन्य गाड़ियां और उसके बाद गाजियाबाद से भी दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. इस दौरान करीब 30 गाड़ियां मौके पर बुलाई थी. हमारे द्वारा 6 टीम बनाकर इस आग पर काबू पाया गया. एक घंटे से कम के समय में ही हमने आग पर काबू पा लिया.

उन्होंने बताया कि इस आग की चपेट में करीब आठ से दस दुकानें आई है. इनमें सभी दुकान फर्नीचर की है. सबसे पहले एक प्लास्टिक के फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी और उसके बाद आग लगातार बढ़ती चली गई और उसने फिर आसपास की आठ दुकानों को अपने आगोश में ले लिया.
गनीमत यह रही कि इस आग में कोई भी जनहानि नहीं हुई है. आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. अब कूल डाउन की प्रक्रिया चल रही है.

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