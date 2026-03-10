शिमला में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी जलीं
शिमला के बालूगंज थाना क्षेत्र में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
Published : March 10, 2026 at 7:32 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला के बालूगंज थाना क्षेत्र के तहत हीरानगर के पास शडोग गांव में मंगलवार (10 मार्च) दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सड़क किनारे बने एक कबाड़ के स्टोर को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटों से वहां रखा पूरा कबाड़ जलकर राख हो गया, जबकि आसपास खड़ी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है.
शिमला में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग
स्थानीय निवासी सौरव ने बताया कि, आग सबसे पहले जंगल की ओर लगी थी और तेज हवा के कारण धीरे-धीरे फैलते हुए सड़क किनारे बने कबाड़ के स्टोर तक पहुंच गई. स्टोर में बड़ी मात्रा में कबाड़ रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से भड़क गई. आग की लपटें और धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के इलाके में रहने वाले लोग घबरा गए और तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरू किया.
दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका. इस क्षेत्र में आसपास रिहायशी मकान भी मौजूद हैं, इसलिए समय रहते आग पर काबू पाना बेहद जरूरी था. दमकल विभाग के अनुसार, आग की चपेट में आकर कबाड़ के स्टोर का अधिकतर सामान जल गया है. इसके अलावा सड़क किनारे पार्क की गई कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है. हालांकि दमकल कर्मियों की समय पर कार्रवाई के कारण आग आसपास के घरों तक नहीं पहुंच पाई और एक बड़ा हादसा टल गया.
फॉरेस्ट फायर से कबाड़ स्टोर में आग लगने की संभावना
बालूगंज स्थित अग्निशमन केंद्र के अधिकारी गोपाल दास ने बताया कि, "घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और पूरी तरह से आग बुझाने में जुट गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग संभवतः जंगल में लगी फॉरेस्ट फायर से फैलते हुए कबाड़ के स्टोर तक पहुंची. आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. टीम ने समय रहते कार्रवाई कर आसपास की करोड़ों रुपए की संपत्ति को बचा लिया. इस घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है."
