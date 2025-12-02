ETV Bharat / state

कबाड़ के गोदाम में भीषण आग, कोई हताहत नहीं, लपटें पहुंचने पर कराई पास की बिल्डिंग खाली

कोटा : शहर के अनंतपुरा थाना इलाके की पत्थरमंडी, दीनदयाल नगर स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है. यह आग मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे लगी. सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. इस कबाड़ गोदाम के नजदीक ही एक तीन मंजिला इमारत है, जिसके भूतल पर दुकानें हैं और ऊपर के दो फ्लोर पर रिहायशी फ्लैट बने हुए हैं. आग की लपटें इस बिल्डिंग तक पहुंचने लगी थीं. ऐसे में पुलिस व अग्निशमन टीम ने सावधानीपूर्वक इमारत को खाली करवाया. लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. आग से पूरे इलाके में धुआं फैल गया था. मौके पर अनंतपुरा थाना पुलिस भी पहुंची. नगर निगम के दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया.

नगर निगम के अग्निशमन अनुभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि 7 दमकलों ने करीब 2 घंटे में इस आग पर काबू पाया है. पहली दमकल की टीम ने सूचना दी कि आग भीषण है, जिसके बाद अन्य अग्निशमन केंद्रों से भी दमकलें भेजी गईं. यह गोदाम छीतरलाल व दिनेश नामक कबाड़ियों का है, जिसका क्षेत्रफल 40 गुणा 90 फीट है और यह टीन शेड से बना हुआ है. इस गोदाम में रबर, चादरें, लोहा, प्लास्टिक, रद्दी, खाली बोतलें, कांच व गत्ते सहित अन्य कई तरह का स्क्रैप पड़ा हुआ था.

