कबाड़ के गोदाम में भीषण आग, कोई हताहत नहीं, लपटें पहुंचने पर कराई पास की बिल्डिंग खाली
कोटा के दीनदयाल नगर में लगी आग को 7 दमकलों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका.
Published : December 2, 2025 at 1:08 PM IST
कोटा : शहर के अनंतपुरा थाना इलाके की पत्थरमंडी, दीनदयाल नगर स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है. यह आग मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे लगी. सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. इस कबाड़ गोदाम के नजदीक ही एक तीन मंजिला इमारत है, जिसके भूतल पर दुकानें हैं और ऊपर के दो फ्लोर पर रिहायशी फ्लैट बने हुए हैं. आग की लपटें इस बिल्डिंग तक पहुंचने लगी थीं. ऐसे में पुलिस व अग्निशमन टीम ने सावधानीपूर्वक इमारत को खाली करवाया. लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. आग से पूरे इलाके में धुआं फैल गया था. मौके पर अनंतपुरा थाना पुलिस भी पहुंची. नगर निगम के दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया.
नगर निगम के अग्निशमन अनुभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि 7 दमकलों ने करीब 2 घंटे में इस आग पर काबू पाया है. पहली दमकल की टीम ने सूचना दी कि आग भीषण है, जिसके बाद अन्य अग्निशमन केंद्रों से भी दमकलें भेजी गईं. यह गोदाम छीतरलाल व दिनेश नामक कबाड़ियों का है, जिसका क्षेत्रफल 40 गुणा 90 फीट है और यह टीन शेड से बना हुआ है. इस गोदाम में रबर, चादरें, लोहा, प्लास्टिक, रद्दी, खाली बोतलें, कांच व गत्ते सहित अन्य कई तरह का स्क्रैप पड़ा हुआ था.
पढ़ें: बालोतरा: भारतमाला हाईवे पर बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से टकराया, लगी भीषण आग
इस आग की सूचना निवर्तमान पार्षद सोनू धाकड़ व जसवंत डैनी ने दी थी. इसके तत्काल बाद पुलिस कंट्रोल रूम से भी फोन आ गया था. मौके पर पहुंचे अनंतपुरा थाने के कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस गोदाम के पास मौजूद मिश्रित (रिहायशी व व्यावसायिक) बिल्डिंग तक आग पहुंच गई थी, जिससे वहां के निवासियों को बाहर निकाला गया. समय पर दमकल के पहुंच जाने से आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा बिल्डिंग भी चपेट में आ सकती थी.
शॉर्ट सर्किट से लगी आग : मुख्य अग्निशमन अधिकारी व्यास ने बताया कि प्राथमिक तौर पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. हालांकि, गोदाम मालिक दिनेश और छीतरलाल का आरोप है कि आग किसी व्यक्ति ने जान बूझकर लगाई है. इस संबंध में आगे की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.