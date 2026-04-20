ETV Bharat / state

पीएम मोदी की रैली के लिए सवारियां लेने जा रही बस में भीषण आग, हाईवे पर मचा हड़कंप

उदयपुर: जिले के गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर सोमवार शाम बेकरिया थाना क्षेत्र में टाकरी घाटी के पास एक निजी बस आग की लपटों में घिर गई. शाम करीब 5 बजे हुए इस घटनाक्रम ने कुछ ही मिनटों में गंभीर रूप ले लिया और बस धू-धू कर जलने लगी. यह निजी बस गोगुंदा से बेकरिया की तरफ जा रही थी. बस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पचपदरा रैली के लिए सवारियां लाने के काम में लगाया गया था. यह सवारियां लेने जा रही थी. जब आग लगी, उस समय बस पूरी तरह खाली थी. बस में सवारियां भरी होतीं, तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी और कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी.

बस चालक डालचंद ने बताया कि बस गोगुंदा से बेकरिया की ओर जा रही थी और इसे पीएम मोदी की रैली के लिए सवारियां लाने के काम में लगाया गया था. डालचंद ने बताया कि आग की शुरुआत पीछे के टायरों से हुई. अचानक धुआं और लपटें उठती देख उसने तुरंत बस रोकी और बिना देर किए बाहर कूदकर अपनी जान बचाई. उनकी सूझबूझ और त्वरित निर्णय के चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.