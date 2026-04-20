ETV Bharat / state

पीएम मोदी की रैली के लिए सवारियां लेने जा रही बस में भीषण आग, हाईवे पर मचा हड़कंप

ड्राइवर ने बताया कि अचानक धुआं और लपटें उठती देख उसने तुरंत बस रोकी और बिना देर किए बाहर कूदकर अपनी जान बचाई.

Massive Fire Breaks Out in udaipur
धू धू कर जलती बस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: जिले के गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर सोमवार शाम बेकरिया थाना क्षेत्र में टाकरी घाटी के पास एक निजी बस आग की लपटों में घिर गई. शाम करीब 5 बजे हुए इस घटनाक्रम ने कुछ ही मिनटों में गंभीर रूप ले लिया और बस धू-धू कर जलने लगी. यह निजी बस गोगुंदा से बेकरिया की तरफ जा रही थी. बस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पचपदरा रैली के लिए सवारियां लाने के काम में लगाया गया था. यह सवारियां लेने जा रही थी. जब आग लगी, उस समय बस पूरी तरह खाली थी. बस में सवारियां भरी होतीं, तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी और कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी.

बस चालक डालचंद ने बताया कि बस गोगुंदा से बेकरिया की ओर जा रही थी और इसे पीएम मोदी की रैली के लिए सवारियां लाने के काम में लगाया गया था. डालचंद ने बताया कि आग की शुरुआत पीछे के टायरों से हुई. अचानक धुआं और लपटें उठती देख उसने तुरंत बस रोकी और बिना देर किए बाहर कूदकर अपनी जान बचाई. उनकी सूझबूझ और त्वरित निर्णय के चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

पढ़ें: कोटा में चलती बस में CNG लीक से लगी आग, गनीमत रही कि खराबी के चलते 40 किमी पहले उतर गए थे सभी यात्री

घटना की सूचना मिलते ही बेकरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों को दूर हटाया. आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी तुरंत बुलाया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. चालक ने बताया कि आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई. काले धुएं का घना गुबार आसमान में दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों और वाहन चालकों ने तुरंत अपने वाहन रोक लिए और सुरक्षित दूरी बना ली.

TAGGED:

PASSENGERS FOR PM MODIS RALLY
GOGUNDA PINDWARA HIGHWAY
PM NARENDRA MODI
FIRE BREAKS OUT IN PRIVATE BUS
MASSIVE FIRE BREAKS OUT IN UDAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.