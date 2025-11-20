ETV Bharat / state

प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पास बाबू सेमरा क्षेत्र में स्थित MRF प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में बीती रात लगभग 12 बजे भीषण आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर से देखी जा सकती थीं. ​घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया. सूचना मिलने के कुछ ही देर में पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया. ​

प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में लगी भीषण आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आग पर पाया गया काबू : आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरु किया. टीम ने आग पर काबू पाने के लिए पानी के साथ-साथ फोम का भी इस्तेमाल किया. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. लेकिन इस आगजनी ने लाखों रुपये का नुकसान होने की उम्मीद है.इधर नगर सेना के जिला कमांडेंड संतोष मार्बल ने बताया कि उन्हें 12 बजकर 10 मिनट में आग लगने की सूचना मिली थी. जिस पर काबू पाया जा चुका है.