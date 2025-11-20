प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान
जगदलपुर के प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में भीषण आग लगी.जिससे लाखों का नुकसान हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 1:18 PM IST
जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पास बाबू सेमरा क्षेत्र में स्थित MRF प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में बीती रात लगभग 12 बजे भीषण आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर से देखी जा सकती थीं. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया. सूचना मिलने के कुछ ही देर में पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया.
आग पर पाया गया काबू : आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरु किया. टीम ने आग पर काबू पाने के लिए पानी के साथ-साथ फोम का भी इस्तेमाल किया. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. लेकिन इस आगजनी ने लाखों रुपये का नुकसान होने की उम्मीद है.इधर नगर सेना के जिला कमांडेंड संतोष मार्बल ने बताया कि उन्हें 12 बजकर 10 मिनट में आग लगने की सूचना मिली थी. जिस पर काबू पाया जा चुका है.
आग पर काबू पा लिया गया है.आग से संबंधित जानकारी जिला अधिकारियों को भी दी गई है.नुकसान का आकलन किया जा रहा है- संतोष मार्बल, जिला कमांडेंड
लाखों के नुकसान की आशंका : इस पूरे आगजनी में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्लास्टिक रिसाइक्लिंग के लिए लगाए गए कई मशीनें जलकर तबाह हो गई है. साथ ही प्लास्टिक के कचरा भी जलकर राख बन चुका है. सेंटर में प्लास्टिक जमा होने के कारण आग तेजी से फैली. वहीं सेंटर का शेड भी आग से क्षतिग्रस्त हुआ है. आपको बता दें कि जगदलपुर का MRF सेंटर एक रिसाइकलिंग यूनिट है. जहां प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर छांटा जाता है.इसके बाद उससे नए उत्पाद बनाए जाते हैं. जिससे पर्यावरण को लाभ और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है.
