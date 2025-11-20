ETV Bharat / state

प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

जगदलपुर के प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में भीषण आग लगी.जिससे लाखों का नुकसान हुआ है.

Massive fire breaks out
प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में लगी भीषण आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 20, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पास बाबू सेमरा क्षेत्र में स्थित MRF प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में बीती रात लगभग 12 बजे भीषण आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर से देखी जा सकती थीं. ​घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया. सूचना मिलने के कुछ ही देर में पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया. ​

प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में लगी भीषण आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आग पर पाया गया काबू : आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरु किया. टीम ने आग पर काबू पाने के लिए पानी के साथ-साथ फोम का भी इस्तेमाल किया. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. लेकिन इस आगजनी ने लाखों रुपये का नुकसान होने की उम्मीद है.इधर नगर सेना के जिला कमांडेंड संतोष मार्बल ने बताया कि उन्हें 12 बजकर 10 मिनट में आग लगने की सूचना मिली थी. जिस पर काबू पाया जा चुका है.

Massive fire breaks out
MRF रिसाइक्लिंग सेंटर में लगी भीषण आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Massive fire breaks out
दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Massive fire breaks out
प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में लगी भीषण आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आग पर काबू पा लिया गया है.आग से संबंधित जानकारी जिला अधिकारियों को भी दी गई है.नुकसान का आकलन किया जा रहा है- संतोष मार्बल, जिला कमांडेंड


लाखों के नुकसान की आशंका : इस पूरे आगजनी में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्लास्टिक रिसाइक्लिंग के लिए लगाए गए कई मशीनें जलकर तबाह हो गई है. साथ ही प्लास्टिक के कचरा भी जलकर राख बन चुका है. सेंटर में प्लास्टिक जमा होने के कारण आग तेजी से फैली. वहीं सेंटर का शेड भी आग से क्षतिग्रस्त हुआ है. आपको बता दें कि जगदलपुर का MRF सेंटर एक रिसाइकलिंग यूनिट है. जहां प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर छांटा जाता है.इसके बाद उससे नए उत्पाद बनाए जाते हैं. जिससे पर्यावरण को लाभ और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है.

धर्म की चक्की में पिसता नौनिहालों का भविष्य, आंगनबाड़ी सहायिका ने बदला धर्म

एक हफ्ते में 2 बायसन का शिकार, करंट बिछा रहे शिकारी, CCF पहुंची कवर्धा

APIS से लैस होगा रायपुर रेलवे स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी ट्रेनों की सटीक जानकारी

TAGGED:

PLASTIC RECYCLING CENTRE
LOSS WORTH LAKHS
MRF रिसाइक्लिंग सेंटर
भीषण आग
MASSIVE FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.