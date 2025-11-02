प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मनेंद्रगढ़ के चैनपुर की घटना
फैक्ट्री में लगी आग देखते ही देखते विकराल हो गई. एसईसीएल की दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2025 at 3:14 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग शनिवार की देर रात लग गई. आग लगने से फैक्ट्री में रखा प्लास्टिक का सामान और एक गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गया. यह घटना 1 नवंबर को रात लगभग साढ़े बारह बजे हुई. आग लगने की सूचना मिलते ही मनेन्द्रगढ़ के एसडीओपी एलेक्सियूस टोप्पो, थाना प्रभारी सुनील तिवारी सहित सिटी कोतवाली पुलिस और आमजन मौके पर पहुंचे. दमकल टीम की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गई.
प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग: एसईसीएल की दमकल टीम और दो अन्य दमकलों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि पटाखे की चिंगारी से यह घटना हुई है. हालाकि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आग कैसे लगी.
फैक्ट्री मालिक को लाखों का नुकसान: यह प्लास्टिक फैक्ट्री व्यापारी रफीक मेमन की बताई जा रही है. फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि अगर आग लगने की घटना में कोई दोषी होगा तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के भीतर एक गाड़ी भी खड़ी थी. आग की चपेट में आने से गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई.
इलाके में मची अफरा तफरी: आग लगने की खबर जैसे ही लोगों को मिली. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों को इस बात का डर था कि आग कहीं आस पास के इलाके में न फैल जाए. रात के वक्त आग लगने की खबर से लोगों में दहशत भी फैल गई. गनीमत रही कि आनन फानन में लोगों ने दमकल टीम को मौके पर आने की खबर भेज दी. आग अगर ज्यादा फैलती तो नुकसान ज्यादा हो सकता था.