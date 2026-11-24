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उत्तरकाशी के पवाणी गांव में भीषण आग, एक साथ जले 30 लकड़ी के मकान

पवाणी गांव में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

उत्तरकाशी: मोरी विकासखंड के पवाणी गांव में मंगलवार को भीषण अग्निकांड से भारी नुकसान हो गया. आग की चपेट में आने से गांव के करीब 30 लकड़ी के भवन जलकर राख हो गए. रसोई गैस सिलिंडर फटने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. देखते ही देखते आसपास के भवनों को भी अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने एकजुट होकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए.

जानकारी के अनुसार, पवाणी गांव में अचानक एक भवन में आग लग गई. लकड़ी से बने भवन होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी. इसी दौरान रसोई गैस सिलिंडर फटने से आग ने और विकराल रूप ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों को आसपास के भवनों को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया. देखते ही देखते आग ने करीब 30 लकड़ी के भवनों को अपनी चपेट में ले लिया.