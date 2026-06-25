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हापुड़ में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारी झुलसा, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने दो घंटे में पाया काबू

हापुड़ : थाना धौलाना क्षेत्र स्थित यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार शाम केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. कुछ ही मिनटों में आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. ऊंची लपटें और धुएं का घना गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. आग को देखते हुए आसपास की औद्योगिक इकाइयों को भी सतर्क कर दिया गया.

आग जनपद गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी दिवाकर गोयल की लक्ष्मी केमिकल फैक्ट्री में लगी, जहां पेंट बनाने का कार्य होता है. आग लगते ही फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों में भगदड़ मच गई. इस दौरान फैक्ट्री में कार्यरत इटावा का पिंकू (35) झुलस गया. उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार चल रहा है.

पिलखुवा फायर स्टेशन से तीन और हापुड़ फायर स्टेशन से तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने आग को चारों ओर फैलने से रोकने के लिए लगातार पानी की बौछार की. करीब दो घंटे तक चले राहत एवं बचाव अभियान के बाद आग पर काबू पा लिया गया. इसके बाद भी काफी देर तक आग पर काबू पाने का कार्य चलता रहा, ताकि दोबारा आग न भड़क सके.