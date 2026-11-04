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नूंह में केमिकल से भरा टैंकर पलटा, भीषण आग से हाहाकार, ढलान में न्यूट्रल गियर डालने से हादसा

Nuh Chemical Tanker fire : हरियाणा के नूंह जिले में कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर केमिकल से भरा एक टैंकर पलटने से बड़ा हादसा हो गया. टैंकर पलटते ही उसमें भरा केमिकल सड़क पर बिखर गया और उसमें आग लग गई. हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया

केमिकल से भरा टैंकर पलटा : हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. पुलिस के अनुसार हादसा थाना रोजका मेव क्षेत्र की सीमा में दोपहर 12 बजे हुआ. मानेसर की ओर से पलवल की तरफ जा रहा केमिकल से भरा टैंकर जब खोड़ बसई के पास ढलान पर पहुंचा तो चालक ने गाड़ी को न्यूट्रल गियर पर डाल दिया. ढलान में गति तेज होने के कारण चालक ने टैंकर पर संतुलन खो दिया. टैंकर डिवाइडर से टकराता हुआ कुछ दूर आगे जाकर पलट गया.

भड़क उठी आग : टैंकर पलटते ही उसमें भरा केमिकल सड़क पर फैल गया और उसमें तुरंत आग भड़क उठी. केमिकल सड़क पर घंटों तक जलता रहा. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 5 से 6 गाड़ियां लगाई गईं. अभी भी आग बुझाने का कार्य जारी है. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने एक्सप्रेसवे के दोनों ओर वाहनों का आवागमन रोक दिया, जिससे करीब 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. घायल ड्राइवर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मौके पर मौजूद लोग (ETV Bharat)

ढलान पर गाड़ी को न्यूट्रल पर ना डालें : पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लेने का काम शुरू किया गया. उन्होंने बताया कि इस ढलान पर कई बार चालक वाहन को न्यूट्रल कर देते हैं जो कि गलत है. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि केमिकल जहां बिखरा हुआ है वहां से दूरी बनाकर रखें. सुरक्षा के मद्देनजर रूट को डायवर्ट भी किया जा सकता है. फिलहाल वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है. साथ ही सभी चालकों से अपील की गई है कि केएमपी एक्सप्रेसवे की ढलान पर वाहन को न्यूट्रल ना करें और सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

1 किलोमीटर तक लगा जाम (ETV Bharat)

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