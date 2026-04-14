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बूंदी: मेगा हाईवे पर धू-धू कर जला ट्रक, चालक ने कूदकर बचाई जान, घंटों लगा रहा जाम

आग का गोला बना ट्रक ( फोटो ईटीवी भारत बूंदी )

​बूंदी: जिले में इंद्रगढ़ क्षेत्र के पास सोमवार रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. लालसोट-कोटा मेगा हाईवे पर दौड़ते एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही पलों में पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया. गनीमत यह रही कि आग की लपटें फैलते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और चलती गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई. ​धुएं के गुबार से मची अफरा-तफरी : ​इंद्रगढ़ थाना प्रभारी तेजपाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक लालसोट मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार में था, तभी अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा. जब तक चालक कुछ समझ पाता, तब तक आग ने पूरे केबिन और पिछले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. रात के अंधेरे में आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं. हाईवे पर इस मंजर को देखकर राहगीरों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. धधकती लपटों से घंटों बाधित रहा यातायात (वीडियो ईटीवी भारत बूंदी)