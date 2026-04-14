बूंदी: मेगा हाईवे पर धू-धू कर जला ट्रक, चालक ने कूदकर बचाई जान, घंटों लगा रहा जाम
लालसोट मेगा हाईवे पर सोमवार रात एक ट्रक में भीषण आग लगने से ट्रक जलकर खाक हो गया और हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा.
Published : April 14, 2026 at 7:27 AM IST
बूंदी: जिले में इंद्रगढ़ क्षेत्र के पास सोमवार रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. लालसोट-कोटा मेगा हाईवे पर दौड़ते एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही पलों में पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया. गनीमत यह रही कि आग की लपटें फैलते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और चलती गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई.
धुएं के गुबार से मची अफरा-तफरी : इंद्रगढ़ थाना प्रभारी तेजपाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक लालसोट मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार में था, तभी अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा. जब तक चालक कुछ समझ पाता, तब तक आग ने पूरे केबिन और पिछले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. रात के अंधेरे में आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं. हाईवे पर इस मंजर को देखकर राहगीरों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.
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दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू : सूचना मिलते ही इंद्रगढ़ और लाखेरी पुलिस प्रशासन मौके पर सक्रिय हुआ. तत्काल दमकल विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद लाखेरी और इंद्रगढ़ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची. आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि बुझाने में दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और उसमें रखे सामान का भी भारी नुकसान हुआ है
हाईवे पर लगा लंबा जाम : सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने हाईवे के दोनों ओर यातायात रोक दिया. इस कारण कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हादसे में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है.