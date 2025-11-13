सुकमा के मरईगुड़ा वन में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने टाला बड़ा हादसा
ग्रामीणों के सहयोग से न सिर्फ आग पर जल्द काबू पाया गया बल्कि कई लोगों की जान भी बचाई गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2025 at 8:34 PM IST
सुकमा: कोंटा विकासखंड के दूरस्थ मरईगुड़ा वन गांव में गुरुवार को अचानक भीषण आग लग गई. आग ने एक पल के लिए पूरे गांव को दहशत में डाल दिया. बिजली के शॉर्ट सर्किट से भड़की आग ने देखते ही देखते 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटों के बीच रखे एलपीजी सिलेंडरों के फटने की आशंका से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. जिला प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया.
सुकमा के मरईगुड़ा वन में लगी भीषण आग: घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को हरसंभव मदद के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम सुभाष शुक्ला ने आपदा प्रबंधन दल को सक्रिय किया और तत्काल पड़ोसी राज्य तेलंगाना के भद्राचलम से फायर ब्रिगेड बुलाने का फैसला किया. तत्काल मिली मदद से आग पर जल्द काबू पाया जा सका.
तहसीलदार ने संभाला मोर्चा: तहसीलदार गिरीश निंबालकर स्वयं मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्यों का नेतृत्व किया. स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासन का साथ दिया. समय पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने और ग्रामीणों की एकजुटता से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. प्रशासन और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयासों ने यह दिखा दिया कि संकट की घड़ी में संवेदनशीलता और एकजुटता किसी भी आपदा को मात दे सकती है.
फायर ब्रिगेड ने निभाई अहम भूमिका: मरईगुड़ा की यह घटना यह साबित करती है कि प्रशासनिक तत्परता, संवेदनशील नेतृत्व और जनसहयोग के मेल से किसी भी संकट को बड़ी आपदा बनने से रोका जा सकता है. ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साहसिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह मानवीय समन्वय और जिम्मेदारी की ज्वलंत मिसाल है. इस त्वरित कार्रवाई ने न केवल एक गांव को सुरक्षित रखा, बल्कि यह संदेश भी दिया कि प्रशासन की सजगता और लोगों की भागीदारी से सबसे कठिन परिस्थितियों में भी राहत और विश्वास की लौ जलाए रखी जा सकती है.