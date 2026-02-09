ETV Bharat / state

कोटा: रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बायोटेक फैक्ट्री में भीषण आग, ट्रांसफार्मर की चिंगारी ने मचाई तबाही

रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक बायोटेक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

सुबह-सुबह धधकी रानपुर की फैक्ट्री
सुबह-सुबह धधकी रानपुर की फैक्ट्री (फोटो सोर्स- अग्निशमन दल कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 8:52 AM IST

|

Updated : February 9, 2026 at 9:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

​कोटा: कोचिंग सिटी कोटा से सटे रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बायोटेक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा. सूचना मिलते ही नगर निगम की अग्निशमन टीमें मौके पर पहुंचीं और करीब सवा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया.

​केमिकल ड्रमों ने बढ़ाई मुसीबत : नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि ​यह फैक्ट्री देवेंद्र पालीवाल की है, जहां कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले बायोटेक उत्पाद तैयार किए जाते हैं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) राकेश व्यास ने बताया कि आग लगने के समय फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम मौजूद थे, जिससे आग तेजी से फैली. गनीमत यह रही कि हादसा सुबह के वक्त हुआ जब फैक्ट्री में ज्यादा हलचल नहीं थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई.

दमकलकर्मियों की जांबाजी से टला बड़ा हादसा (वीडियो सोर्स-अग्निशमन दल कोटा)

इसे भी पढ़ें: जैसलमेर के जेठा चादन के पास चलती ट्रेन में लगी आग, रेलकर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

​ट्रांसफार्मर की स्पार्किंग बनी तबाही की वजह : ​प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग की शुरुआत सोमवार सुबह करीब 6:45 बजे हुई. बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के पास स्थित एक बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक स्पार्किंग हुई, जिससे निकली चिंगारी ने पास ही रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते आग फैक्ट्री परिसर में रखे केमिकल के ड्रमों तक पहुंच गई. केमिकल होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और परिसर में धमाकों की आशंका पैदा हो गई.

बायोटेक फैक्ट्री में भीषण आग
बायोटेक फैक्ट्री में भीषण आग (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

​40 जवानों ने संभाला मोर्चा : ​आग बुझाने के दौरान अग्निशमन टीम को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. राकेश व्यास के मुताबिक, फैक्ट्री के आसपास अन्य औद्योगिक इकाइयां होने के कारण दमकल गाड़ियों को सही पोजीशन लेने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही थी. इसके बाद टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों के रास्ते से प्रवेश किया और पानी की बौछारें शुरू कीं. ​आग बुझाने के कार्य में रानपुर अग्निशमन केंद्र सहित अन्य केंद्रों से आई दमकलें और करीब 40 दमकलकर्मी जुटे रहे. सुबह 8:10 बजे तक आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया था.

इसे भी पढ़ें: घर के बाहर खड़ी ऑटो जलकर खाक, पेट्रोल डालकर लगाई आग, आरोपी फरार

दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया
दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

​समय पर कार्रवाई से टला बड़ा नुकसान : ​राकेश व्यास ने बताया कि सूचना मिलने के मात्र 10 मिनट के भीतर पहली दमकल मौके पर पहुंच गई थी. समय रहते शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से आग को दूसरी फैक्ट्रियों में फैलने से रोक लिया गया. फिलहाल, एहतियात के तौर पर दमकलकर्मी वहां तैनात हैं ताकि आग दोबारा न भड़क सके.

Last Updated : February 9, 2026 at 9:23 AM IST

TAGGED:

रानपुर फैक्ट्री आग
RANPUR INDUSTRIAL AREA
TRANSFORMER SHORT CIRCUIT FIRE
बायोटेक फैक्ट्री आग
BIOTECH FACTORY FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.