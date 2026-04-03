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मेरठ में मकान में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत

गैस लीकेज से आग लगने की आशंका, समय रहते बाहर निकल गए परिवार के बाकी सदस्य

मेरठ में मकान में आग.
मेरठ में मकान में आग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:08 PM IST

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मेरठ: शहर के भीड़भाड़ वाले कोतवाली थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब आबकारी गोदाम के सामने वाली गली स्थित एक मकान में भीषण आग लग गई. इस हादसे में मकान मालिक योगेश की जलने और दम घुटने से मौत हो गई.

मेरठ में मकान में आग. (Video Credit; ETV Bharat)

बताते हैं कि ​हादसा उस समय हुआ जब घर में गैस लीकेज की वजह से अचानक लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरे मोहल्ले में चीख-पुकार मच गई. गनीमत रही कि आग की आहट मिलते ही परिवार के बाकी सदस्य समय रहते बाहर भाग निकल गए. ​बदकिस्मती से मकान मालिक योगेश (पुत्र रेवती लाल) आग की लपटों और धुएं के बीच फंस गए. दम घुटने और झुलसने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया.

​आग लगते ही स्थानीय निवासियों ने हिम्मत दिखाते हुए बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें बेकाबू हो गईं. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की बड़ी गाड़ी मौके पर पहुंची. फायर फाइटर्स ने घंटों की भारी मशक्कत के बाद जैसे-तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर के भीतर रखा लाखों का सामान खाक हो चुका था.

​घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण गैस लीकेज प्रतीत हो रहा है. योगेश नामक व्यक्ति की मौत धुएं और झुलसने से हुई है. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की गहनता से जांच जारी है.

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