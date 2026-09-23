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दिल्ली: गांधी नगर में फ्रिज का कंप्रेसर फटने से मकान में लगी भीषण आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया काबू

चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दोपहर 15:36 बजे (3:36 PM) फायर ब्रिगेड को रघुवरपुरा के दुर्गा मंदिर के पास आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 वाटर टेंडर गाड़ियों को मौके पर भेजा गया.

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधी नगर इलाके में बुधवार दोपहर एक रिहाइशी मकान की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई. हादसा रघुवरपुरा की गली नंबर-2 में स्थित एक मकान में हुआ. खाना पकाने के दौरान फ्रिज का कंप्रेसर फटने से यह हादसा हुआ, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

फायर ऑफिसर एसटीओ देशपाल की देखरेख में दमकल कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और करीब 54 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद शाम 16:30 बजे (4:30 PM) आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. फायर सर्विस के इंफॉर्मेटिव मैसेज के अनुसार, खाना बनाने के समय फ्रिज के कंप्रेसर में अचानक ब्लास्ट हो गया. कंप्रेसर फटने के कारण निकली आग की लपटों ने कमरे में रखे अन्य घरेलू सामान को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति झुलसा या घायल नहीं हुआ. हालांकि, कंप्रेसर ब्लास्ट की तीव्रता और आग की चपेट में आने से घर में मौजूद एक पालतू कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई.

बता दें की गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में 20 सितंबर को सुबह एक फर्नीचर शोरूम और निर्माण इकाई में अचानक भीषण आग लग गई थी. आग देखते ही देखते शुरू के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक फैल गई थी. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और तकरीबन डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था.

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