दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कैंटर में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
चालक ने सूझबूझ से कूदकर अपनी जान बचाई, हालांकि वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया.
Published : April 26, 2026 at 12:39 PM IST
बहरोड़ : दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बहरोड़ जिले के दहमी गांव के पास सुबह करीब 6:30 बजे एक चलती कैंटर गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि हाईवे पर चल रहे अन्य वाहन चालकों में हड़कंप मच गया. गनीमत यह रही कि कैंटर चालक ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और जलते वाहन से बाहर कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई.
शॉर्ट सर्किट बना आग का कारण : हाइवे पेट्रोलिंग इंचार्ज देवेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह साढ़े छह बजे कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी कि दहमी गांव के समीप एक कैंटर में आग लगी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वाहन में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. चालक के मुताबिक, चलते वाहन में अचानक इंजन की तरफ से धुआं उठने लगा. जब तक वह कुछ समझ पाता और गाड़ी को पूरी तरह रोक पाता, तब तक आग की लपटें केबिन तक पहुंच चुकी थी.
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धू-धू कर जला वाहन, मची अफरा-तफरी : आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी धू-धू कर जलने लगी. आसमान में काले धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें दूर से ही देखी जा सकती थीं. इस मंजर को देख हाईवे से गुजर रहे अन्य राहगीरों ने अपनी गाड़ियां रोक दी, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. वाहन में रखा कीमती सामान भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गया और गाड़ी लोहे के ढांचे में तब्दील हो गई.
दमकल और पुलिस की मुस्तैदी : घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. सुरक्षा के मद्देनजर हाईवे पर यातायात को कुछ समय के लिए रोक दिया गया और वाहनों को सुरक्षित दूरी पर खड़ा करवाया गया. बहरोड़ दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कैंटर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था.
यातायात हुआ प्रभावित : इस हादसे के चलते दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात व्यवस्था चरमरा गई. आग बुझने और क्षतिग्रस्त वाहन को क्रेन की मदद से साइड में हटवाने के बाद ही सुचारू रूप से आवागमन शुरू हो सका. पुलिस अब इस मामले की तकनीकी जांच कर रही है ताकि आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके.