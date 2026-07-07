ETV Bharat / state

गाजियाबाद में घंटाघर के पास इमारत में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर से दिखा धुआं

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के घंटाघर स्थित इमारत में मंगलवार दोपहर भीषण आग लगने से अपना तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना दोपहर 3:06 पर दी गई, जिसके बाद कोतवाली फायर स्टेशन समेत जिले के अन्य फायर स्टेशनों से दमकल वाहन घटनास्थल के लिए रवाना किए गए. आग की भयावहता को देखते हुए वैशाली फायर स्टेशन से दो बड़े वॉटर बाउजर और साहिबाबाद से दो अतिरिक्त फायर टेंडर भी बुलाए गए.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के नेतृत्व में पहुंची टीम ने देखा की आग बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर लगी थी. इमारत के अंदर अत्यधिक धुआं और तापमान होने के कारण दमकल कर्मियों ने आग बुझाना शुरू किया. आसपास की बिल्डिंग से हौजलाइन बिछाकर पांच दिशाओं से पानी की बौछार भी की गई. इतना ही नहीं, आग पार तेजी से नियंत्रण पाने के लिए आसपास की छत से बिल्डिंग की दीवार भी तोड़ी गई. कुल 11 दमकल वाहनों और अग्निशमन अधिकारियों की टीम ने करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया.

सीएफओ राहुल पाल ने बताया, जिस मंजिल पर आग लगी थी वहां डीजल जनरेटर और उसके लिए बड़ी मात्रा में ईंधन रखा हुआ था. वहीं नीचे की मंजिलों में जूते का भारी स्टॉक मौजूद था. अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो आग पूरी इमारत और आसपास के शोरूम तक फैल सकती थी. दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से आग को नीचे की मंजिलों तक पहुंचने से रोक लिया गया और आसपास की दुकानों और शोरूम को सुरक्षित बचा लिया गया.

दरअसल, घंटाघर मार्केट बेहद सकरी और भीड़भाड़ वाली बाजार है. मंगलवार होने के कारण अधिकांश दुकानें बंद थी, इसलिए दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई. यही वजह रही की राहत और बचाव कार्य तेजी से हो पाया. घटना के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही. आग की इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. आग बुझाने के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की त्वरित कार्यवाही और साहसिक प्रयासों की सराहना की है. फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, मामले की जांच की जा रही है.